邵雨薇、王柏傑紐約拍戲 李安探班開心合影

演員王柏傑（左）、邵雨薇（右）在紐約拍攝影集「動物園」，導演李安（中）探班鼓勵，一同於紐約街頭拍照紀念。（南瓜電影有限公司提供/中央社）

演員邵雨薇與王柏傑主演影集「動物園」，該劇橫跨台美拍攝，走訪多個紐約知名地標取景，在零下低溫中完成多場情感戲；旅美導演李安特別邀請劇組聚餐，團隊搶著和他握手拍照。

邵雨薇與王柏傑繼「比悲傷更悲傷的故事」影集版後再度攜手，2人在影集「動物園」開啟一段職場與愛情交錯的旅程，邵雨薇飾演廣告公司群創意總監，因為一次契機參與動物保育員工作。

邵雨薇為了角色深入壽山動物園實習，體驗真實的飼養員工作，學習如何餵養、清潔及照護各種動物，甚至勇敢踩進犀牛糞便池。

王柏傑則飾演熱情且堅毅的動物保育員，他在片場中展現出對動物的細心照顧。邵雨薇與王柏傑更在犀牛糞便池中譜出浪漫情愫，成為劇中難忘的趣味場景。

影集「動物園」去年10月開鏡，今年1月在台灣殺青，上周劇組飛往美國紐約取景，足跡遍及中央公園 、時報廣場 及第五大道等著名地標。旅美導演李安特別邀請劇組聚餐，團隊搶著和他握手拍照，邵雨薇與王柏傑也不例外，開心和李安合影。

「動物園」由製作人唐在揚、導演蘇文聖執導，邵雨薇與王柏傑主演，預計2026年上線，是一部結合療癒職人題材與愛情的作品。