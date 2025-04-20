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張學友光榮一刻留給小巨蛋 被爆「缺錢」正面反擊

記者林士傑／即時報導
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張學友承諾會一直唱下去。圖／JDS提供
張學友承諾會一直唱下去。圖／JDS提供

歌神永遠不敗！張學友20日再創巔峰，歷時1年10個月的「60+」巡演來到第234場，光榮時刻有台北小巨蛋萬名觀眾相伴見證，他忍不住笑說：「234場！心裡總有個虛榮（感），張學友超過了上一次（巡演）了。」全場齊聲尖叫給予支持。

本周3場是他去年因病延期的補場，含先前2周共計9場，他場場魅力爆棚，歌聲讓人沉醉、幽默感逗人發笑、舞技令人尖叫，唱完「我真的受傷了」後，他對於讓觀眾等了10個月滿懷歉意，「希望我的表現可以讓大家覺得是值得的，這是台北的最後一場，巧了，也是本人這次演唱會的第234場。」

他的上套巡演以233場畫下句點，如今打破紀錄，他說「60+」巡演唱了234場還是不夠，「不夠的原因並不是我缺錢，省一點就夠了，只是我覺得自己還不夠好」。作為歌神，張學友的唱功、地位無庸置疑，但抱持求新求變、盡善盡美的高標要求，他希望好還要更好：「只要我繼續堅持下去，繼續多留意自己的表演，我想我一定會更好。」

然而「好」的概念很抽象，他說「美」同樣也抽象，此時觀眾大喊「帥」，讓他很疑惑，「突然好多人喊帥，這是我無法理解的，年輕時也沒聽幾個人說我帥，現在60幾了，心裡不知道是苦還是甜」，幽默自嘲逗樂全場。

他透過歌單帶領觀眾回顧40年星路，安可段落正呼應力求突破的心境，化身音樂大廚推出彩蛋無極限的無菜單料理，他說接下來離開台灣之後，會有一段時間才能跟大家見面，叮嚀粉絲保重自己，每天開心生活，承諾：「等待我下一次回來，我會繼續努力。」

張學友(中)率舞者們一起感謝粉絲支持。圖／JDS提供
張學友(中)率舞者們一起感謝粉絲支持。圖／JDS提供
張學友(前)的歌聲讓人沉醉、幽默感逗人發笑、舞技令人尖叫。圖／JDS提供
張學友(前)的歌聲讓人沉醉、幽默感逗人發笑、舞技令人尖叫。圖／JDS提供

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