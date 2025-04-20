日天后屍骨未寒 公司竟推出「買專輯送裸照」
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日本演歌天后八代亞紀2023年底病逝，享壽73歲。她過世一年屍骨未寒，唱片公司竟決定推出追悼精選輯，主打「附有八代亞紀年輕時拍下的寫真裸照」，引發社會譁然，認為此舉相當不尊重往生者。
唱片公司「New Century Records」發行八代亞紀的紀念限定專輯，標榜附贈特典是藝人的全裸寫真。公司聲稱這是八代亞紀在24、25歲時期，與導演男友同居時，由男友用拍立得拍攝。
「女性SEVEN」報導指出，由於這位導演前男友經營的唱片公司出現財務困難，才會把資產賣給八代亞紀所屬的「New Century Records」唱片公司。如今「New Century Records」堅稱照片來源均合法，所有權也確實在公司手上，不會中止紀念專輯的發行計畫。
對此，八代亞紀生前所屬的經紀公司嚴厲譴責「New Century Records」的行為，恐涉及毀損藝人名譽，以及散佈猥褻物，已經相關單位舉報。但「New Century Records」有恃無恐，發出反擊聲明表示公司也已經找了法律顧問，「所有權既然屬於我司，就算有人惡意干涉，我們仍堅持發行，若有意購買照片，或可考慮轉讓，但請正大光明來談。」
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