真的分了？ 鹿晗35歲生日 關曉彤沒出聲…連續7年祝福斷了

關曉彤罕見沒有卡點為鹿晗獻上祝福。(取材自微博)

大陸男星鹿晗 與關曉彤的戀情，一向是全網關注焦點，尤其今年2月間傳出兩人分手消息，一度引發議論。4月20日是鹿晗35歲生日，網友早早坐等「關曉彤會不會卡點為鹿晗慶生」，沒想到等來鹿晗的圈內好兄弟鄧超 和陳赫的祝福，卻不見關曉彤發聲，網友紛紛猜測兩人該不會真的分手了，相關話題秒登熱搜。

2017年10月，當時正處於「頂流」地位的鹿晗突然官宣與關曉彤相戀，讓不少人跌破眼鏡，並紛紛表示不看好這段戀情。但多年時間過去了，兩人低調、穩定地交往，並不時被拍到合體畫面。而每年過生日時，兩人都會卡點為對方獻上祝福，十分甜蜜。

今年2月間，突然傳出相戀7年多的鹿晗、關曉彤已經分手，並有人列出「分手證據」，包括「已經10個月沒同框」、「鹿晗缺席關曉彤生日」、「鹿晗11月出席音樂節，關曉彤沒有前往支持」等，不過雙方皆未回應。

本來以為，4月20日鹿晗35歲生日時，關曉彤會一如往常卡點獻上祝福，但這次讓不少粉絲失望了，也進一步加深外界猜測他們已經分手的事實。有粉絲認為，關曉彤不想再扮演流量女友的角色，近年將重心轉移到事業上，且有著不錯的成績。反而是鹿晗作品口碑頻頻仆街，人氣下降不少，當年「男高女低」的情況產生了反轉。

不過，據了解，關曉彤並非每年都卡「0點」送祝福，她也曾在0：09、0：17、0：30以及23：31發出過祝福。

其中，2021年4月20日，關曉彤選擇在23時31分發出祝福，寓意當年31歲的他和23的她，這份巧思一度打動了很多網友。