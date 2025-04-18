舞台上踩空重摔濺血… 劉德華認：演唱會最危險的一次
63歲香港天王劉德華自去年7月起開始舉行「今天…is the Day劉德華巡迴演唱會」，但在這高達72場演唱會中，曾發生多次意外，險象環生，幸好最後化險為夷。近日，他在紀錄片中罕吐心聲，坦言在舞台上踩空的意外是最危險的一次，回後台處理傷勢的畫面也隨之曝光。
香港01報導，劉德華在72場演唱會當中，經歷了多次大大小小意外，其中一場令他最難忘記。當時，站在高台圓環上的他，差一點踩空掉下來，他說，「因為煙很多，我踏出去才知踏空了，我以為雷射的那個圈是我站立舞台的邊緣，就是還差這麼多，我覺得那次是整個演唱會最危險的一次」。
劉德華當時一腳踩空，險些跌進升降舞台洞裡，讓現場粉絲嚇了一大跳，當下他雖然故作鎮定地安撫粉絲，但其實內心十分緊張，他說，「手受傷其實是最輕微的了，如果整個人掉進去，頭部可能就會受傷了」。回到後台後，劉德華匆忙處理傷口，接著返回舞台繼續表演，只因他不想讓觀眾看到一些不好的畫面。
其實，這不是劉德華首次在演唱會上發生意外，先前也曾發生因為滑跪動作險墜落舞台，當時，也一度引發話題。
另外，劉德華出道多年曾遭受過不少質疑，但在1993年「真我的風采」演唱會中，他曾自信告訴大家，「我覺得從今天開始，我已經是一個不折不扣的一個歌手了」。而如今，以63歲之齡舉行72場演唱會的他，無論演唱會舞台還是歌聲都獲得歌迷肯定，「60幾歲了，沒想到大家對我唱歌那麼肯定，我真的是一個歌手了。」
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