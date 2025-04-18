反時尚？作環保？ 張婧儀手拿塑膠袋走紅毯 網友有褒有貶

張婧儀拿著黃色塑膠袋走紅毯，成為話題。(取材自微博)

第15屆北京國際電影節（北影節）18日開幕，當天雖然天公不作美，但雨中的北影節紅毯依舊星光熠熠。其中，最引人注目的還是女星張婧儀，只見她穿著一襲低胸黑色禮服，手裡卻拿著黃色塑膠袋，讓人看了一頭霧水，也瞬間登上熱搜。

北影節開幕式上，「獨一無二」劇組主創蔣勤勤、張婧儀、白客亮相紅毯。一向給人「公主形象」的張婧儀，當天挽起長髮，加上黑色吊帶篷篷裙，果然秒變成小公主。她未經修飾的生圖更是驚艷網友，直喊「她怎麼能這麼美」、「女神等級」。

不過，最引人注目的還是張婧儀走紅毯時，手裡沒拿名牌包就算了，竟拿了一個普通塑膠袋。

網友紛紛揣測，這是對時尚的一種反叛嗎？還是在提醒大家做環保？據知情人士透露，塑膠袋中裝著的是她為慈善活動準備的小禮物，而她本人則是希望透過這種方式來呼籲大家關注環保議題。

張婧儀此舉引起網友兩極化看法，支持者稱讚她勇於表達自己的態度，但也有網友質疑在重要典禮上，這樣的行為似乎有失尊重和體面。

但也有網友認為，張婧儀在團隊包裝下，這種渾然天成的「破次元」行為反而成為她獨特的記憶點。就像網友說的，「別人走紅毯像櫥窗模特，張婧儀走紅毯像剛逛完菜市場回家的時髦精」。這種將高級時尚與市井煙火完美融合的功力，或許正是95後新生代演員的不同之處。