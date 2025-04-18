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隔10個月沒忘記台灣歌迷 張學友道謝突喊周董、劉德華

記者梅衍儂／即時報導
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張學友狀態極佳。圖／JDS提供
張學友狀態極佳。圖／JDS提供

張學友連3周五六日在台北小巨蛋開唱，今（18）日起到周日的這3場，是去年6月他因身體出狀況而缺席的那3場，他感謝觀眾沒把票丟了或忘了，更沒被周杰倫劉德華拉走，笑說：「謝謝大家對我的信心和耐心！」

開場還是熟悉的排場，升降台升起，「留住這時光」拉出氣氛，然後「Ooh La La」、「馬路英雄」、「情不禁」連3首快歌點燃小巨蛋，他跳得不客氣、唱得不留情，像是舞台才是他呼吸的地方。

他深深一鞠躬，問大家還好嗎，全場歡呼聲是這3周來最大的，他低頭有些害羞，說：「歡迎大家來到第232場，本來不是的…本來不是。」他大笑，台下也跟著笑，「要特別謝謝今天的觀眾，對我的包容跟耐心，已經10個月了，很容易就把票丟了，或是把今天忘記了」。

台下喊著沒忘，他失笑：「我知道你沒忘，（你）來了嘛不是？謝謝大家對我那麼有信心，這是非常難得的，因為10個月，很多人就『算了算了我等周董』或是『劉德華不（也）來了嗎？我先看一下』。」歌神的幽默讓滿場觀眾笑得東倒西歪，欠著的、等著的，他全放在心裡「謝謝大家沒放棄我，今天我對著鏡子講『張學友，你今天要用心唱，讓大家覺得等你10個月是值得的』。」

今天正好是他首張廣東專輯「Smile」發行整整40年，當時他24歲，一轉眼，他驚呼自己竟然已經64歲了，歲月改變了很多，「我的皮膚變得沒那麼好，但我也不想打那些東西」，張學友做出笑僵的怪表情，但他也說不反對醫美，「盡量讓自己好一點，誰都沒錯，讓自己變美的慾望，誰都有」，包括他自己，所以數十年如一日維持好體態。

張學友歌聲感動無數人心。圖／JDS提供
張學友歌聲感動無數人心。圖／JDS提供

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