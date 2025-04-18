男神「下體遭擠壓」 街頭吊鋼絲崩潰：男人最痛經驗

劉俊謙在「贖夢」中有驚人突破。圖／甲上娛樂提供

金馬影帝張家輝日前睽違10年赴台宣傳最新自導自演恐怖大片「贖夢」，偕當紅男神兼電影男主角劉俊謙為片造勢，劉俊謙片中有一段在城市裡的高空飛行戲，必須吊鋼絲在空中俯瞰，讓他笑稱：「這是男人最痛的經驗啊。」

劉俊謙在片中有段從高處往下俯瞰的穿梭夢境戲，必須吊鋼絲在城市高空到處飛行，他笑稱是「男人最痛經驗」，提到必須要全身僵直往前飛行，每次下墜回到地面時，感覺下半身都有一點被擠壓的感覺，讓他回想時不停大笑，說：「但沒關係啦，拍戲嘛！」

此外，「九龍城寨之圍城」武打明星張文傑這次與堂兄張家輝在「贖夢」中首度合作，飾演劉德華 跟班的他，雖然沒和張家輝對到戲，仍是難得的合作經驗，張文傑表示：「在現場拍攝時不敢打擾導演，只管演出自己所演的沉默角色，這是一次難得的合作。」

睽違10年來台的張家輝受到台灣粉絲熱情應援，直呼好開心、好感動，對於這次來台收到的蔡辛強、文醫生角色抱枕印象深刻，笑稱：「到底有多少人希望他們睡個好覺，永遠『不』失眠？」