我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴席捲全球科技供應鏈

川普想打破IRS「獨立地位」？國稅局恐成政治工具

男神「下體遭擠壓」 街頭吊鋼絲崩潰：男人最痛經驗

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉俊謙在「贖夢」中有驚人突破。圖／甲上娛樂提供
劉俊謙在「贖夢」中有驚人突破。圖／甲上娛樂提供

金馬影帝張家輝日前睽違10年赴台宣傳最新自導自演恐怖大片「贖夢」，偕當紅男神兼電影男主角劉俊謙為片造勢，劉俊謙片中有一段在城市裡的高空飛行戲，必須吊鋼絲在空中俯瞰，讓他笑稱：「這是男人最痛的經驗啊。」

劉俊謙在片中有段從高處往下俯瞰的穿梭夢境戲，必須吊鋼絲在城市高空到處飛行，他笑稱是「男人最痛經驗」，提到必須要全身僵直往前飛行，每次下墜回到地面時，感覺下半身都有一點被擠壓的感覺，讓他回想時不停大笑，說：「但沒關係啦，拍戲嘛！」

此外，「九龍城寨之圍城」武打明星張文傑這次與堂兄張家輝在「贖夢」中首度合作，飾演劉德華跟班的他，雖然沒和張家輝對到戲，仍是難得的合作經驗，張文傑表示：「在現場拍攝時不敢打擾導演，只管演出自己所演的沉默角色，這是一次難得的合作。」

睽違10年來台的張家輝受到台灣粉絲熱情應援，直呼好開心、好感動，對於這次來台收到的蔡辛強、文醫生角色抱枕印象深刻，笑稱：「到底有多少人希望他們睡個好覺，永遠『不』失眠？」

張家輝與劉俊謙這次赴台出席映後Q&A，更讓粉絲問好問滿，大方分享拍戲心路歷程及幕後祕辛，張家輝透露英文片名「Peg O’ My Heart」玄機：「這是一首很甜的情歌，在講熱戀中的兩人每次分開，都像是心裡有個鉤子勾著，不停想念對方，我故意用甜蜜的情歌配上最殘酷的畫面，想藉此傳達，或許在你心裡也有些鉤子，不一定是愉快的，也可能是不能告訴別人的祕密，畢竟每個人都有心事不想跟人分享嘛。」電影「贖夢」目前已上映。

張家輝（右）、劉俊謙來台出席電影「贖夢」首映會。圖／甲上娛樂提供
張家輝（右）、劉俊謙來台出席電影「贖夢」首映會。圖／甲上娛樂提供

劉德華

上一則

葉童談事業低潮期… 大智慧態度獲網友讚：心靈按摩師

延伸閱讀

張家輝驚悚新片「贖夢」 劉德華客串「入夢」

張家輝驚悚新片「贖夢」 劉德華客串「入夢」
武打男神春田純一傳授 學生驚呼：電視走出來的傳奇

武打男神春田純一傳授 學生驚呼：電視走出來的傳奇
張家輝大聊春夢 劉俊謙為戲「贖夢」裸臀

張家輝大聊春夢 劉俊謙為戲「贖夢」裸臀
張家輝自爆做春夢「汁噴液射」羞認：該有的我都有

張家輝自爆做春夢「汁噴液射」羞認：該有的我都有

熱門新聞

魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
劉嘉玲和姪子劉兆恩感情宛如母子。(摘自carinalau1208 Instagram)

劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他

2025-04-09 23:45

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高