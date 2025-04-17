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英國法院裁決跨女「非女性」J.K.羅琳抽雪茄、舉杯慶祝

記者闕志儒／即時報導
J.K.羅琳。美聯社
J.K.羅琳。美聯社

英國最高法院日前做出重大裁決，指出跨性別女性在法律上不應被視為「女性」。這項判決以2010年「平等法」為基礎，5位法官以長達88頁的判決書寫道，法案中所稱「女性」，是指「生理女性及其性別」。這起訴訟由主張保護生理女性權益的團體「蘇格蘭女性」（For Women Scotland）發起，歷經近7年法律攻防。裁決結果出爐後，長期捲入跨性別議題爭議的「哈利波特」作者J.K.羅琳，在社群平台X上高調慶祝，貼出自己在遊艇上抽雪茄、手持酒杯的照片。

羅琳在貼文中表示，這場法律戰能走到最高法院，是因為3位堅毅不拔的蘇格蘭女性與她們背後的支持力量，她寫道：「她們的勝利，是對全英國女性與女孩權益的一大保障。」她坦言，自己曾金援該團體，並對判決結果感到驕傲。這一連串發言再次引發網路熱議，羅琳也透過後續推文回應外界批評，強調自己始終堅信性別認同與生理性別應予區別對待。

這場「性別認同」風波，挑起社會對「女性」定義的激辯：到底「女性」是指擁有特定生理性徵者，還是包含所有自我認同為女性的人？J.K.羅琳顯然主張生理性別不可抹除，認為如陰道、月經與懷孕等經驗，對心理與身體皆具深遠意義，因此「女性」一詞應保留給生理女性。而反對聲音則認為，性別認同應被尊重，否則將使不具女性性徵的跨性別女性長期處於邊緣。而J.K.羅琳則因此立場，與「哈利波特」3位主演意見分歧而漸行漸遠，甚至公開表示難以原諒過去的合作夥伴。

J.K.羅琳高調慶祝主張勝利。圖／摘自X
J.K.羅琳高調慶祝主張勝利。圖／摘自X
JK羅琳(左二)昔日對「哈利波特」3位主角關愛備至，如今雙方卻形同陌路。圖／路透...
JK羅琳(左二)昔日對「哈利波特」3位主角關愛備至，如今雙方卻形同陌路。圖／路透資料照片

哈利波特 性別認同 跨性別

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