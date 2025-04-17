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ChatGPT吉卜力之亂正夯 宮崎駿推紀錄片重現手繪感動

記者廖福生／即時報導
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電影「宮﨑駿的奇幻世界」串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀。圖／甲上娛樂提供
電影「宮﨑駿的奇幻世界」串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀。圖／甲上娛樂提供

電影「宮﨑駿的奇幻世界」（Miyazaki, Spirit of Nature）串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀，是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片，也是法國紀錄片導演里奧法維耶致敬這位奧斯卡終身成就獎得主之作，去年該片更入選第81屆威尼斯影展官方單元「威尼斯經典」最佳紀錄片。

紀錄片「宮﨑駿的奇幻世界」獲得宮崎駿所有電影的珍貴片段授權，透過串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀，並集結吉卜力工作室三巨頭之一鈴木敏夫、宮﨑駿之子宮崎吾朗及提摩西莫頓等多位國際重量級思想家的深度見解，揭示宮崎駿如何透過作品探討人類與自然及萬物之間的關係，展現他深遠的生態思考。

片中引用宮﨑駿11年前獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」表揚終身成就時，曾說：「我太太說我很幸運，因為我趕上手繪的最後時代，50年來，我的電影還能只用紙和筆。」宮﨑駿不忘初衷、一生懸命對手繪動畫的堅持，對照近來「AI模仿藝術風格」盛行的現象，在此時推出這部紀錄片格外有意義。

值得一提的是，電影海報由宮﨑駿、鈴木敏夫共同創作打造，鈴木敏夫親筆題字，呈現獨一無二手繪質感。相識合作半百人生的兩人親繪11部動畫要角，海報中間占比最大的就是經常被認為是宮﨑駿本人化身的「紅豬」主角波魯克。

而周圍圍繞著眾多吉卜力動畫經典角色，包括鈴木敏夫的投射「蒼鷺與少年」中的蒼鷺，還有「風之谷」乘著滑翔翼的娜烏西卡、「天空之城」亦敵亦友的空中海賊朵拉、「魔女宅急便」魔女琪琪和黑貓吉吉、「魔法公主」中居住在森林的木靈、「神隱少女」無臉男和湯婆婆隨從變身而成的小烏鴉、「霍爾的移動城堡」伸長雞腳前行的移動城堡、「崖上的波妞」中的波妞和水母、「風起」經典的零式戰鬥機，以及「龍貓」中形影不離的龍貓、中龍貓、小龍貓及貓巴士、灰塵精靈登場。

吉卜力工作室製片鈴木敏夫與宮﨑駿相伴近半百人生。圖／甲上娛樂提供
吉卜力工作室製片鈴木敏夫與宮﨑駿相伴近半百人生。圖／甲上娛樂提供
宮﨑駿經典動畫「龍貓」帶有自傳色彩。圖／甲上娛樂提供
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宮﨑駿 奧斯卡 日本

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