不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

有著「9億少女的夢」美稱的林更新，以「步步驚心」的「十四爺」走紅，十多年來，他的緋聞無數，包括周冬雨、蔣夢婕、蓋玥希、王麗坤都曾和他的名字連在一起。但近年，林更新和趙麗穎 的緋聞愈傳愈烈，不少粉絲看好兩人能修成正果。日前，林更新被拍到與小11歲的女星史芮伊疑似同居，消息震驚全網。

其實，兩人最早在2023年10月就被拍到牽手逛街、試穿衣服，林更新主動付款並陪伴左右，互動親密。此後多次被拍到穿同款衛衣、共用車輛，互動就像熱戀中的情侶。

據悉，史芮伊1999年出生，比林更新小11歲，畢業於南京藝術學院，曾參加「創造營2020」，因高顏值和173公分的高個子，被封為「南藝校花」。

但不少趙麗穎和林更新的粉絲快哭了，他們一時無法接受CP被拆，畢竟兩人自2017年合作「楚喬傳」時，吸粉無數，去年兩人二搭「與鳳行」，收視再創新高，加上兩人不時被爆出「戀愛證據」。

今年春節 時，兩人被發現微博 IP同時間出現在江蘇。而趙麗穎背對著鏡頭高舉煙火，身上穿著米白色的狗耳朵上衣，恰巧是林更新「林狗」的暱稱；而林更新則在外套口袋擺放趙麗穎最喜歡的兔子公仔，種種跡象被網友懷疑兩人「隔空示愛」。