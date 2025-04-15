我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：DOGE搜集聯邦資料 從政府樓驅逐無證客

四通橋事件又現 成都天橋掛出「民主才是方向」布條

新華社認證「清白」？宋祖兒轉發帖文 甩逃稅惡名

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
（取自新華社微博）
（取自新華社微博）

女星宋祖兒2023年被前員工舉報涉逃漏稅4500萬元（人民幣，約622萬美元），遭到封殺近兩年，她和任嘉倫主演的古裝新劇「無憂渡」近日突然空降開播，引發猜測她是否平安度過稅務風波。

新華社15日在微博發文，「從《山海經》等傳統典籍取材的志怪題材單元劇《無憂渡》近日上線。本劇由@任嘉倫Allen @宋祖兒lareina 主演，透過男女主角合力守護家園的故事，旨在展現傳統文化的獨特魅力。據悉，劇中不但美術場景融入了許多傳統建築元素，人物服裝也從傳統服飾文化中汲取靈感，融入了現代美學，建構了一個光怪陸離又充滿濃厚煙火氣息的奇幻世界，從而展現東方美學特色。」

宋祖兒馬上轉發：「把半夏的眼睛借給大家，我們一起看人妖共存的綺麗世界～」一舉登上微博熱搜。

網友熱議：「徹底安全了吧。」「高調回宮！有個厲害的經紀公司，比啥都有用。」粉絲更是力挺：「新華社認證清白藝人，實力派演員宋祖兒」。

26歲的宋祖兒是童星出身，2005年以「海闊天高」開啟演藝生涯，2009年因在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒被觀眾熟知。她曾以「九州縹緲錄」獲華鼎獎、「喬家的兒女」入圍「飛天獎」，原本大好的演藝事業卻在2023年陷入稅務風波後大受衝擊，直到今年才漸漸回歸。

(取材自微博)
(取材自微博)

微博

上一則

拍到了…林更新爆新戀情 與小11歲「校花」女友疑同居

下一則

凱蒂佩芮風光回地球 溫蒂漢堡猛嘲：能不能送回外太空？

延伸閱讀

北京當局鼓勵外商投資 擬增逾200產業條目

北京當局鼓勵外商投資 擬增逾200產業條目
中官媒批美「偷偷摸摸豁免神操作」搬起石頭砸自己腳

中官媒批美「偷偷摸摸豁免神操作」搬起石頭砸自己腳
宋祖兒甩逃稅陰影 新劇空降開播熱度高

宋祖兒甩逃稅陰影 新劇空降開播熱度高
度過逃稅風波？ 宋祖兒「無憂渡」突開播 「折腰」也快了…

度過逃稅風波？ 宋祖兒「無憂渡」突開播 「折腰」也快了…

熱門新聞

「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
劉嘉玲和姪子劉兆恩感情宛如母子。(摘自carinalau1208 Instagram)

劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他

2025-04-09 23:45
陳都靈(左)和「母親」溫崢嶸的互動自然。(取材自微博)

「雁回時」慶功宴… 陳都靈、辛雲來牽手進場 網笑像「回門宴」

2025-04-10 22:29

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松

趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松