新華社認證「清白」？宋祖兒轉發帖文 甩逃稅惡名

（取自新華社微博）

女星宋祖兒2023年被前員工舉報涉逃漏稅4500萬元（人民幣，約622萬美元），遭到封殺近兩年，她和任嘉倫主演的古裝新劇「無憂渡」近日突然空降開播，引發猜測她是否平安度過稅務風波。

新華社15日在微博 發文，「從《山海經》等傳統典籍取材的志怪題材單元劇《無憂渡》近日上線。本劇由@任嘉倫Allen @宋祖兒lareina 主演，透過男女主角合力守護家園的故事，旨在展現傳統文化的獨特魅力。據悉，劇中不但美術場景融入了許多傳統建築元素，人物服裝也從傳統服飾文化中汲取靈感，融入了現代美學，建構了一個光怪陸離又充滿濃厚煙火氣息的奇幻世界，從而展現東方美學特色。」

宋祖兒馬上轉發：「把半夏的眼睛借給大家，我們一起看人妖共存的綺麗世界～」一舉登上微博熱搜。

網友熱議：「徹底安全了吧。」「高調回宮！有個厲害的經紀公司，比啥都有用。」粉絲更是力挺：「新華社認證清白藝人，實力派演員宋祖兒」。