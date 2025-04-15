全球主要市場中 印度股市率先收復4/2以來所有失土

印度Nifty指數15日盤中上漲2.4%，一度超越4月2日收盤水準，成為第一個收復這段時間失土的主要市場。路透

印度 Nifty指數在15日盤中一度漲回川普宣布全球對等關稅 前的水準，在全球主要市場中，率先收復所有失土。

彭博資訊報導，印度Nifty 50指數15日盤中一度上漲2.4%，超越4月2日收盤水準，儘管收盤又跌至低於該價位，但印度仍成為第一個收復失土的主要市場。一項更廣泛的亞洲股市指數則仍較關稅公布前低逾3%。

關稅引發全球股市動盪下，投資人視印度市場為相對安全的避風港。該國龐大的內需經濟，被認為較許多面臨更高關稅的國家，更能挺過全球性衰退。高張的中美貿易戰，也讓印度作為替代中國的製造業重鎮，深受關注。

Global CIO Office執行長杜根（Gary Dugan）表示，「我們仍舊在投資組合中，增持印度資產」。他說，由於國內經濟成長良好，加上從中國分散供應鏈的可能性，印度資產在中期內被認為是更安全的標的。

近日股價回升前，印股大盤在最近的兩個季度，歷經近10%的跌幅，主因包含市場憂慮經濟成長放緩、印度股票估值較高，外加目前仍在持續中的外資撤離潮。外資今年已賣超價值逾160億美元的印度股票，史上最高拋售紀錄則是2022年的170億美元。

即便如此，目前已相對較低的估值，及對央行將會大幅降息以刺激經濟的預期，都讓投資人轉趨樂觀。下跌中的原油價格（原油為印度主要進口商品）也有助市場情緒。

根據彭博彙編資料，印度僅占美國進口總額的2.7%，遠低於中國的14%及墨西哥 的15%。