我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批中一再食言 對美農民殘忍、不遵守波音協議

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

「時尚老佛爺」顯靈？現身法總統官邸 同框第一夫人

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「時尚老佛爺」也入戲「第一夫人的逆襲」凡爾賽宮實景復刻拍攝。圖／海鵬提供
「時尚老佛爺」也入戲「第一夫人的逆襲」凡爾賽宮實景復刻拍攝。圖／海鵬提供

法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）最近在新片「第一夫人的逆襲」（Bernadette）中，飾演前法國第一夫人貝娜黛特·席哈克（Bernadette Chirac），以「席哈克夫人」身分登上大銀幕，盡情揮灑她出色的喜劇演出。

「第一夫人的逆襲」是法國女導演莉亞多梅納克（Léa Domenach）的首部電影，除依據史實改編，更將貝娜黛特的獨特理念，以及不為人知的有趣面相公諸於世。為藉史實進行改編，導演多梅納克反覆閱讀、觀看所有席哈克夫婦的公開資料，從中擷取趣聞軼事，編入電影情節，並依照時序演繹、直到席哈克結束總統任期結束。

而為避免造神、過度美化第一夫人，片中還刻意淡化貝娜黛特的堅韌性格，改以喜劇風格重塑該角色。有趣的是，「第一夫人的逆襲」片中還展現了「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（奧利維耶布萊特曼Olivier Breitman 飾）與「第一夫人」貝娜黛特的好交情，隨著劇情不斷推展，她超人一等的時尚品味也展現無遺。

值得一提的是，「第一夫人的逆襲」片中還難得將法國總統官邸「愛麗舍宮」呈現在大銀幕上。導演多梅納克除在凡爾賽宮（Versailles）與「香檳之城」埃佩爾奈（Epernay）等宮殿進行拍攝，更復刻官邸內的華麗裝潢，讓觀眾一窺法國總統與第一夫人的精采生活及對手戲。

電影「第一夫人的逆襲」劇情描述：1995年的法國，貝娜黛特（凱薩琳丹妮芙 飾）傾盡心力為丈夫席哈克（米謝維耶莫茲 飾）輔選總統。在風光當選後，席哈克一家入主「愛麗舍宮」，貝娜黛特卻遭到總統丈夫的冷落，她暢所欲言的作風，甚至被政客、甚至官邸員工暗中嘲笑，連當選後的首次露面都被「刻意消失」。她的女兒決定聘請技術顧問，全力挽救貝娜黛特「第一夫人」的形象，開啟逆襲之路。

傳奇影后凱薩琳丹妮芙在電影「第一夫人的逆襲」飾演法國前第一夫人貝娜黛特席哈克。圖...
傳奇影后凱薩琳丹妮芙在電影「第一夫人的逆襲」飾演法國前第一夫人貝娜黛特席哈克。圖／海鵬提供

上一則

Jennie火辣登科切拉 22寸螞蟻腰＋雪白嫩大腿：太誘人

延伸閱讀

法國黑幫疑不滿掃毒 動用武器攻擊多座監獄並縱火

法國黑幫疑不滿掃毒 動用武器攻擊多座監獄並縱火
川普評烏欲購飛彈 再指澤倫斯基挑起戰爭：對手大20倍

川普評烏欲購飛彈 再指澤倫斯基挑起戰爭：對手大20倍
美薩總統同聲：遭錯誤遣送的馬州男不會返美

美薩總統同聲：遭錯誤遣送的馬州男不會返美
「關稅戰挑戰化機會」 賴清德：推台灣加美國新布局

「關稅戰挑戰化機會」 賴清德：推台灣加美國新布局

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅

繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅
皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡