我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金價驚驚漲未來數年衝4000大關？有五大推力

哈佛校長強硬拒絕配合川普 22億補助遭凍結

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「美籍」藝人劉亦菲遭到美中關稅的波及。(取材自微博)
「美籍」藝人劉亦菲遭到美中關稅的波及。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲近日回歸電視圈，主演的電視劇「夢華錄」、「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，一部比一部轟動。近日傳出，她將主演古裝大女主新劇「咸雪」，男主角有望是以「慶餘年」暴紅的張若昀。強強聯手看似前景一片大好，沒想到劉亦菲遭到美中關稅的波及，被網友開酸「片酬也要先課稅125%」，引起熱議。

最近的全球貿易戰打得沸沸揚揚，連演藝圈也被捲入，中國不少「美籍明星」遭到網友抵制，包括劉亦菲、王力宏、陳沖、潘瑋柏都被點名，其中以頂流劉亦菲最引人關注。

「咸雪」改編自天下塵埃同名小說，故事描述古代女鹽商「蘇靖瑤」（劉亦菲飾）以富商遺孀身分，重返宣城，她私下與奉命暗查鹽務的皇城巡查特使「沈一白」（張若昀飾演）合作，兩人通過設立「大義銀莊」深入商局，四處蒐集證據，攜手解決鹽業貪腐問題，並發展實業，更將兩家先前受損的名譽重新恢復。

該劇最初傳是由趙麗穎接演，近日才傳由口碑爆棚的劉亦菲拔得頭籌。

不過，美中貿易戰當下，劉亦菲瞬間成箭靶，不少網友質疑，「賺著中國人的錢，繳稅還得給美國？」先前華為找她代言新能源汽車時，也有網友衝到官微底下開罵，「中國品牌找美國人代言？」這次接演新劇更被網友吐槽，「片酬也要先課稅125%」。

其實，劉亦菲因美籍身分惹議已不是一天兩天的事，不少網友疾呼，「還是應該看作品和實力」。後續發展有待觀察。

劉亦菲 貿易戰 王力宏

上一則

凱特布蘭琪驚爆「認真要息影」：無法應當明星

延伸閱讀

趙麗穎扛不住大銀幕？「向陽花」票房吃癟 恐打回電視圈重修

趙麗穎扛不住大銀幕？「向陽花」票房吃癟 恐打回電視圈重修
才闢謠戀情...劉亦菲代言華為智界 網：被套路了

才闢謠戀情...劉亦菲代言華為智界 網：被套路了
曾教「玫瑰」劉亦菲開飛機… 林一再添新技能 化身「最帥滑雪教練」

曾教「玫瑰」劉亦菲開飛機… 林一再添新技能 化身「最帥滑雪教練」
有戲？華為董事疑用「黃玫瑰」示愛劉亦菲

有戲？華為董事疑用「黃玫瑰」示愛劉亦菲

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26

超人氣

更多 >
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
4生肖穀雨後一飛沖天 屬虎商場突圍成功、他遇貴人領契機 

4生肖穀雨後一飛沖天 屬虎商場突圍成功、他遇貴人領契機 
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅

繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅