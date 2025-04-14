再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

「美籍」藝人劉亦菲遭到美中關稅的波及。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲 近日回歸電視圈，主演的電視劇「夢華錄」、「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，一部比一部轟動。近日傳出，她將主演古裝大女主新劇「咸雪」，男主角有望是以「慶餘年」暴紅的張若昀。強強聯手看似前景一片大好，沒想到劉亦菲遭到美中關稅的波及，被網友開酸「片酬也要先課稅125%」，引起熱議。

最近的全球貿易戰 打得沸沸揚揚，連演藝圈也被捲入，中國不少「美籍明星」遭到網友抵制，包括劉亦菲、王力宏 、陳沖、潘瑋柏都被點名，其中以頂流劉亦菲最引人關注。

「咸雪」改編自天下塵埃同名小說，故事描述古代女鹽商「蘇靖瑤」（劉亦菲飾）以富商遺孀身分，重返宣城，她私下與奉命暗查鹽務的皇城巡查特使「沈一白」（張若昀飾演）合作，兩人通過設立「大義銀莊」深入商局，四處蒐集證據，攜手解決鹽業貪腐問題，並發展實業，更將兩家先前受損的名譽重新恢復。

該劇最初傳是由趙麗穎接演，近日才傳由口碑爆棚的劉亦菲拔得頭籌。

不過，美中貿易戰當下，劉亦菲瞬間成箭靶，不少網友質疑，「賺著中國人的錢，繳稅還得給美國？」先前華為找她代言新能源汽車時，也有網友衝到官微底下開罵，「中國品牌找美國人代言？」這次接演新劇更被網友吐槽，「片酬也要先課稅125%」。

其實，劉亦菲因美籍身分惹議已不是一天兩天的事，不少網友疾呼，「還是應該看作品和實力」。後續發展有待觀察。