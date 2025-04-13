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「最後生還者」第2季爆好評 第3季HBO宣布續訂

記者廖福生／即時報導
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「最後生還者」宣布續訂第三季。圖／HBO提供
「最後生還者」宣布續訂第三季。圖／HBO提供

影集「最後生還者」在第二季上線前夕宣布續訂第三季，在第一季事件落幕的五年後，喬爾（Joel）與艾莉（Ellie）之間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。

影片來源：YouTube@8K新視界

HBO 節目執行副總裁兼 HBO 影集及電影負責人 Francesca Orsi 表示：「我們認為《最後生還者》第二季是不同凡響的傑出成就，HBO 對此極為驕傲，無論怎麼強調都不為過。克雷格、尼爾、Carolyn 以及所有監製團隊、卡司和劇組人員們，共同帶來了一部極為出色的後續作品，我們也非常高興能夠將克雷格與尼爾的敘事能力，注入將同樣令人感動並大放異彩的第三季。」

創作者、監製、編劇及導演克雷格麥辛（Craig Mazin）表示：「我們打造第二季時的目標是希望創造出讓我們能感到自豪的作品。有賴於我們與 HBO 的長期合作，以及演員、劇組無與倫比的出色表現，本季的最終成果甚至遠超我們最雄心勃勃的期待。我們非常期待在《最後生還者》第三季中延續這個故事！」

創作者、監製、編劇及導演尼爾德魯克曼（Neil Druckmann）表示：「見證《最後生還者》被如此美麗而忠實地描繪是我職業生涯的一大亮點，我非常感激粉絲們的熱情與壓倒性的支持。能造就如此成功，很大一部分要感謝我的合作夥伴克雷格麥辛、我們與 HBO 的緊密合作，以及我們在 PlayStation® Productions 的團隊。我在此代表頑皮狗全體成員、卡司與劇組，非常謝謝你們能給我們這個機會，我們非常期待能為你們帶來更多《最後生還者》！」

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