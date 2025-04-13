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武打男神春田純一傳授 學生驚呼：電視走出來的傳奇

記者陳慧貞／即時報導
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日本動作男星春田純一在台授課，舞台劇「蒲田進行曲 完結篇：銀之死」首度登台。(圖／社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會提供)
日本動作男星春田純一在台授課，舞台劇「蒲田進行曲 完結篇：銀之死」首度登台。(圖／社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會提供)

日本經典舞台劇「蒲田進行曲 完結篇：銀之死」今年10月首次在高雄衛武營國家藝術文化中心震撼登場，由日本戲劇界重量級導演錦織一清親自執導，並找來武打傳奇男星春田純一主演，再度重現這部描繪演員夢想、犧牲與兄弟情誼的經典現代戲劇，消息一出，立刻成為藝文圈關注焦點。

春田純一日前受邀訪台，主辦單位國際舞台表演藝術交流協會（IPAC）與崑山科技大學創意媒體學院產學合作，他特別親赴校園，與大學生面對面分享55年演藝歷程，現場親授武打動作表演。

他說：「電影雖然精彩，但舞台才是真正能與觀眾『呼吸同步』的地方。那種緊張、激昂、羞恥和感動的綜合體驗，是只有舞台能給的能量。」

影片來源：YouTube@oricon

他更形容舞台是「日常生活中體驗不到的緊張感」，即便經歷數十年演出，站上台前仍會心跳加速。他感性談到：「能做自己喜歡的事，是最幸福的事。能靠演戲與武打吃飯，真的非常感恩。」

除了演講分享，春田老師更親自帶學生排練武打橋段，從拳腳節奏、身形到眼神，一一指導，不少學生驚呼：「這根本是親臨日本劇場排練現場！」現場氣氛熱烈，學生們更直呼「從電視裡走出來的傳奇正在眼前教我打戲」實在太夢幻。

IPAC理事長黃舒郁說：「春田老師的分享不只是技術傳承，更讓我們看見藝術背後的初心與堅持。這次合作讓語言不再是隔閡，也象徵台灣新媒體與傳統劇場的嶄新交會。」

日本動作男神春田純一(右)在台授課。(圖／社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會提...
日本動作男神春田純一(右)在台授課。(圖／社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會提供)
春田純一(右)親授技法，傳承「蒲田行進曲」精神。(圖／社團法人國際舞台文化表演藝...
春田純一(右)親授技法，傳承「蒲田行進曲」精神。(圖／社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會提供)

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