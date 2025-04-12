「第一滴血」名導過世 捧紅席維斯史特龍 享壽94歲

名導泰德柯契夫和席維斯史特龍在1982年合作「第一滴血」。(取材自Instagram)

加拿大 影壇巨擘、好萊塢傳奇導演泰德柯契夫（Ted Kotcheff）驚傳於10日在墨西哥 安詳離世，享耆壽94歲。他在家人陪伴下走完人生最後旅程，消息一出，全球影迷與電影界人士紛紛哀悼，緬懷這位塑造無數經典的電影大師。

柯契夫1931年出生於加拿大，父母為保加利亞移民。他於1950年代踏入影視圈，在加拿大廣播公司（CBC）開啟導演生涯，1974年憑藉「達迪·克拉維茲的學徒生涯」（The Apprenticeship of Duddy Kravitz）一舉奪下柏林影展金熊獎，不僅為加拿大贏得首座該獎項，更入圍奧斯卡最佳改編劇本，從此躋身國際名導之列。

柯契夫最為人熟知的作品莫過於1982年的「第一滴血」（First Blood），該片成功塑造席維斯史特龍(Sylvester Stallone)飾演的「藍波」，成為影史最具代表性的退伍軍人形象，更開創動作片新紀元。席維斯史特龍也發文哀悼，表示：「沒有人會把你的未來交給你。 你要爭取它。 這就是藍波的意義。 生存不僅僅是為了保持活著，更是永遠不會退縮你打算成為的人。」

柯契夫曾說：「我不評斷我的角色，這是我創作信條的核心。」他以人性化視角刻畫人物，即使是在暴力或荒誕的情節中，仍賦予角色深度。2011年與2014年，他分別獲加拿大導演工會及加拿大銀幕獎頒發終身成就獎，2017年正式退休 ，其作品至今仍影響無數後輩。