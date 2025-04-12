G奶百萬網紅現身台灣「成人博覽會」 比基尼罩不住
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FADO於今年的成人博覽會特邀8位人氣網紅力挺，包括蘇櫻花（SAKURA）、李尾巴、冰熙、蕭蕭、思妤、敏綺、苡若以及小巴，一起穿著比基尼、女僕裝、性感蕾絲裝，一字排開場面香豔。
來自新加坡的蘇櫻花社群帳號擁有超過百萬粉絲，除了網美身分外，還是位人氣DJ，在音樂上和大尺度作品都有不少粉絲支持。有童顏巨乳稱號，具有Ｇ罩杯的她現身立即引起轟動，蘇櫻花也向粉絲喊話，透過「XR互動式寫真」可以和我有獨一無二的互動和體驗。自己個性很瘋，做任何事都做到極致，這次的XR互動式寫真也是極大尺度的，滿滿的福利，粉絲一定滿意。」
冰熙穿著自己酷愛的蘿莉裝出席，自稱自己是「喵喵叫的巨乳蘿莉」談及互動式寫真分享：「覺得這個很酷，和粉絲可以有更多互動，像是扮演女友或是女僕，可以透過「XR互動式寫真」滿足男性粉絲的想像。
FADO執行長黃景裕表示：「我們致力於打造次世代成人娛樂體驗，這次安排人氣網紅在網路上性感女人香即刻捕捉讓粉絲互動，XR技術不只改變觀看方式，更讓『時間暫停』科技結合成人展業的全新突破，讓粉絲擁有主導時間的能力。」
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