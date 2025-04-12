G奶百萬網紅現身台灣「成人博覽會」 比基尼罩不住

蘇櫻花等網紅參加成人博覽會。圖／FADO提供

FADO於今年的成人博覽會特邀8位人氣網紅力挺，包括蘇櫻花（SAKURA）、李尾巴、冰熙、蕭蕭、思妤、敏綺、苡若以及小巴，一起穿著比基尼、女僕裝、性感蕾絲裝，一字排開場面香豔。

來自新加坡 的蘇櫻花社群帳號擁有超過百萬粉絲，除了網美身分外，還是位人氣DJ，在音樂上和大尺度作品都有不少粉絲支持。有童顏巨乳稱號，具有Ｇ罩杯的她現身立即引起轟動，蘇櫻花也向粉絲喊話，透過「XR互動式寫真」可以和我有獨一無二的互動和體驗。自己個性很瘋，做任何事都做到極致，這次的XR互動式寫真也是極大尺度的，滿滿的福利，粉絲一定滿意。」

冰熙穿著自己酷愛的蘿莉裝出席，自稱自己是「喵喵叫的巨乳蘿莉」談及互動式寫真分享：「覺得這個很酷，和粉絲可以有更多互動，像是扮演女友或是女僕，可以透過「XR互動式寫真」滿足男性粉絲的想像。