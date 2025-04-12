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粉絲感言太瘋狂 少女時代蒂芬妮嚇壞制止「絕對不行」

記者李姿瑩／台北即時報導
蒂芬妮甜美微笑從未改變。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮甜美微笑從未改變。記者王聰賢／攝影

少女時代的蒂芬妮（Tiffany Young）12日在台北國際會議中心舉辦Fan Concert，她穿著一身粉紫色紗裙禮服，彷彿公主一般現身，笑稱早就想要再到台北，必須要呈現給大家最好的狀態，所以才盛裝打扮。

蒂芬妮睽違5年以個人身分再次訪台演出，今晚透過多首歌曲和問答、遊戲，讓粉絲們感受到她的誠意。蒂芬妮除了演唱少女時代的「FOREVER 1」、「PARTY」外，在問答時也離不開少女時代的話題，甚至自己加碼，用音樂劇「芝加哥」Roxie Hart的角色，清唱太蒂徐的「Twinkle」。

此外，當被問到要選「跟孝淵露營3天2夜」還是「在家吃太妍做的飯一星期」，蒂芬妮為難地說：「因為最近一直在跑行程，所以我傾向待在家裡。」但她委婉奉勸太妍不要下廚，「不要做不是本業的事情」，要吃飯叫外送就好。

在國外長大的蒂芬妮作風洋派，除了活潑地回答了趣味提問，看到幸運上台玩遊戲的粉絲，蒂芬妮二話不說就先輪流擁抱所有人，而且她認真地記住台上粉絲的名字，主動幫忙分發遊戲道具，毫無巨星架勢，簡單的遊戲也在她的投入參與下，變得熱鬧無比。

蒂芬妮在遊戲結束後，再次主動訪問台上粉絲的心得，沒想到粉絲竟回答「我活到今天就夠了」、「就算全部被當延畢也無所謂」，嚇得蒂芬妮連忙制止「絕對不行，想想你們的父母親」，最後大方跟幸運粉絲們自拍、錄影，還警告語出驚人的粉絲「一定要好好讀書」。

蒂芬妮化身公主登台高歌。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮化身公主登台高歌。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮真誠笑容融化全場。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮真誠笑容融化全場。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮甜比臉頰愛心送給粉絲。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮甜比臉頰愛心送給粉絲。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮化身公主登台高歌。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮化身公主登台高歌。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮不時放送啾咪表情。記者王聰賢／攝影
蒂芬妮不時放送啾咪表情。記者王聰賢／攝影

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