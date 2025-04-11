梅根看百老匯1.5哩4車護送 挨批浪費警力、搞亂交通

哈利王子的愛妻梅根（Meghan Markle）。美聯社

根據紐約郵報（New York Post）報導，哈利王子 的愛妻梅根 （Meghan Markle）10日（周四）晚上在紐約外出觀看百老匯演出「Gypsy」，全程由四輛保全車輛護送，包含三輛休旅車和一輛未標示的紐約市 警車。

Meghan Markle arrives to ‘Gypsy’ on Broadway in 4-vehicle motorcade after swanky meal in NYC https://t.co/1yq537INNf pic.twitter.com/31SnZ9P3VV — New York Post (@nypost) 2025年4月11日

報導稱梅根聘請了前特勤局特工作為她的私人保鑣，而那輛屬於紐約警察局的無標誌車輛內有兩名情報探員。

出行時，梅根乘坐其中一輛休旅車，由另兩輛充當「誘餌」來躲避狗仔隊的追逐。

消息人士指出，梅根的安保等級比任何一位名人都高，並且尚未得知出現在她護送車隊中的警車，是否由市政府負擔費用。

不過，另一個消息來源也指出，雖然大多數明星都不會要求紐約市警局為他們提供服務，但如果名人的保安團隊認為「有必要」，是可以向警局申請保護的。

哈利和梅根一直以來都對紐約市的治安感到擔憂，並曾在2023年5月的一次外出後聲稱狗仔在紐約市對兩人進行了2個多小時「幾乎毀滅性的無情追逐」。

然而，多數網友卻依然不諒解梅根的行為，認為她過度的安保措施不僅有浪費市警局資源之嫌，更是為交通帶來更多混亂。

一位X用戶分享了湯姆漢克斯（Tom Hanks）、哈里遜福特（Harrison Ford）等明星在搭乘紐約地鐵的照片並表示：「梅根去看表演的路程只有1.5英里，她需要由包含紐約市警車的四輛車護送，而其他的紐約大明星都會選擇自己走路，或搭乘地鐵。」