我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 這城市雄踞榜首

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

重現流利手語絕技 蔡秀彬「變身洪熙珠」謝台灣粉絲

記者李姿瑩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡秀彬緊張到雙手緊握麥克風。記者李姿瑩／攝影
蔡秀彬緊張到雙手緊握麥克風。記者李姿瑩／攝影

南韓女星蔡秀彬今晚在台北國際會議中心舉辦個人見面會，她一出場就獻唱「逆賊：偷百姓的盜賊」中的歌曲「說這就是愛」，因為不是專業歌手，她緊張到雙手緊握麥克風，唱完後老實坦言「真的很緊張」，不知道為什麼明明已經有澳門場的經驗，卻還是緊張到不行。

蔡秀彬參與演出過多部韓劇，包括「雲畫的月光」、「逆賊：偷百姓的盜賊」、「狐狸新娘星」等，近期以夯劇「現在撥打的電話」再創話題，日前才獲得時尚品牌邀請來台，人氣受到大眾認可。正巧和她在「現在撥打的電話」中飾演CP的柳演錫先前才來台灣舉辦見面會，蔡秀彬接力登台，也被劇迷視作「夫唱婦隨」。

蔡秀彬難得與粉絲見面，今天特地秀中文「我是蔡秀彬，很開心見到大家」。她笑稱高中時期選修中文當成第2外語，但「現在都忘光了」。但粉絲不介意，看到她為見面會準備了不少兒時私密照、台灣旅遊照，不時報以熱情歡呼。

包含先前旅遊，蔡秀彬這趟是第三次造訪台灣，她昨天先去鼎泰豐報到，開心分享收到了店家送的禮物，樂得幫忙大力宣傳：「我真的很喜歡台北的食物。」 她記得之前來旅行時去了夜市，當時吃到黑糖剉冰，希望這次有機會重溫甜蜜的好滋味。

而她在「現在撥打的電話」中飾演手語翻譯師，流利的動作完全不輸給專業手語老師，令觀眾大開眼界。蔡秀彬透露，她在拍攝前2個月就開始學手語，沒想到粉絲如此入戲，昨天回飯店的路上還遇到粉絲跟她比手語。

為了感謝台灣粉絲，她特別演唱「現在撥打的電話」主題曲「I Feel It Now」，並一秒變身劇中的「洪熙珠」，用手語打出「謝謝大家百忙之中抽空前來，能夠共創美好回憶很幸福」。

澳門 韓劇 鼎泰豐

上一則

張家輝自爆做春夢「汁噴液射」羞認：該有的我都有

延伸閱讀

觀影說劇／張藝興演聾人爸爸超揪心 網讚「遲早拿影帝」

觀影說劇／張藝興演聾人爸爸超揪心 網讚「遲早拿影帝」
張藝興變身聾人爸爸… 演技獲表演系副教授認可 網喊「遲早拿影帝」

張藝興變身聾人爸爸… 演技獲表演系副教授認可 網喊「遲早拿影帝」
「現在撥打的電話」爆紅 蔡秀彬訪台「要吃很多鼎泰豐」

「現在撥打的電話」爆紅 蔡秀彬訪台「要吃很多鼎泰豐」
柳演錫化身「白司彥」登台 寵粉重現經典台詞

柳演錫化身「白司彥」登台 寵粉重現經典台詞

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19

超人氣

更多 >
「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難