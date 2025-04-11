重現流利手語絕技 蔡秀彬「變身洪熙珠」謝台灣粉絲

蔡秀彬緊張到雙手緊握麥克風。記者李姿瑩／攝影

南韓女星蔡秀彬今晚在台北國際會議中心舉辦個人見面會，她一出場就獻唱「逆賊：偷百姓的盜賊」中的歌曲「說這就是愛」，因為不是專業歌手，她緊張到雙手緊握麥克風，唱完後老實坦言「真的很緊張」，不知道為什麼明明已經有澳門 場的經驗，卻還是緊張到不行。

蔡秀彬參與演出過多部韓劇 ，包括「雲畫的月光」、「逆賊：偷百姓的盜賊」、「狐狸新娘星」等，近期以夯劇「現在撥打的電話」再創話題，日前才獲得時尚品牌邀請來台，人氣受到大眾認可。正巧和她在「現在撥打的電話」中飾演CP的柳演錫先前才來台灣舉辦見面會，蔡秀彬接力登台，也被劇迷視作「夫唱婦隨」。

蔡秀彬難得與粉絲見面，今天特地秀中文「我是蔡秀彬，很開心見到大家」。她笑稱高中時期選修中文當成第2外語，但「現在都忘光了」。但粉絲不介意，看到她為見面會準備了不少兒時私密照、台灣旅遊照，不時報以熱情歡呼。

包含先前旅遊，蔡秀彬這趟是第三次造訪台灣，她昨天先去鼎泰豐 報到，開心分享收到了店家送的禮物，樂得幫忙大力宣傳：「我真的很喜歡台北的食物。」 她記得之前來旅行時去了夜市，當時吃到黑糖剉冰，希望這次有機會重溫甜蜜的好滋味。

而她在「現在撥打的電話」中飾演手語翻譯師，流利的動作完全不輸給專業手語老師，令觀眾大開眼界。蔡秀彬透露，她在拍攝前2個月就開始學手語，沒想到粉絲如此入戲，昨天回飯店的路上還遇到粉絲跟她比手語。

為了感謝台灣粉絲，她特別演唱「現在撥打的電話」主題曲「I Feel It Now」，並一秒變身劇中的「洪熙珠」，用手語打出「謝謝大家百忙之中抽空前來，能夠共創美好回憶很幸福」。