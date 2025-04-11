張家輝自爆做春夢「汁噴液射」羞認：該有的我都有

張家輝赴台宣傳新電影「贖夢」。記者王聰賢／攝影

金馬影帝張家輝睽違10年再度赴台宣傳電影「贖夢」，11日與主演劉俊謙一起接受媒體訪問，除了聊到拍攝點滴，也分享了自己的夢境體驗。

張家輝坦言，上次赴台灣是10年前帶家人來旅遊，此次再訪發現台灣依然沒變：「這裡對於電影都是特別熱愛，對電影特別認真的情況，這一份對電影的熱誠沒減，我們做為一個電影人，看到這樣的情況，覺得這就是天堂了吧！」

片中張家輝飾演患有睡眠障礙的計程車司機，被問起現實生活中有被鬼壓床的經驗嗎？張家輝坦言：「我小時候住在很小的閣樓，第一次體會到鬼壓床，長大後是在TVB拍劇的時候，我們在廢棄的醫院拍戲，我坐在一旁睡著，感覺我看見所有事情但我不能動，那是在白天，我當時沒有害怕，反而是覺得怎麼不是在半夜發生。」至於是否有做過春夢的經驗？張家輝笑著反問現場媒體，得到了各種「液體流出」的回應後笑說：「該有的我都有吧！」

「贖夢」在拍攝期間，正逢張家輝母親病逝，張家輝表示，自己回到組裡大家都沒說什麼，自己告訴大家媽媽是很安詳的過世，但最後俊謙與父子和解的戲，確實心裡面有點難受：「我一直在想要怎麼要讓觀眾感動，還是想讓他們在病床上發揮，最後有看到香港 觀眾有落淚，就覺得很欣慰。」至於是否曾經夢過媽媽？張家輝回應：「沒有夢到，但非常掛念媽媽，不過有時候在忙，會突然一瞬間會跳到媽媽的回憶當中有點難受。」

劉俊謙在片中有裸體露臀的畫面，他笑說自己我沒有什麼心理的關卡，以前在劇場，很常沒有穿衣服的情況，所以沒有心理的關卡。至於需要清場嗎？張家輝笑說拍攝時在小房間人並不多，但在拍攝時有鏡頭正好對著劉俊謙屁股的畫面，讓他趕緊自己用頭遮住。

而此次在片中邀請好友劉德華 客串演出，張家輝透露劉德華一口就答應，酬勞的部分自己並不清楚，要問監製，但張家輝表示：「我相信過分一點的要求他應該都會答應，但都是好友，想說就不要這樣，是否有機會讓劉德華露臀？張家輝笑說：「如果劇情有需要的話，我一定也不敢問他的啦！」

另外，港星古天樂昨自爆眼睛出問題必須動手術治療，張家輝聽聞說道：「我覺得應該只是小問題，現在眼睛的護理都很先進，老花、近視都可以治療，我覺得不用擔心，他應該有請到好的醫療團隊去幫忙他。」至於個人保健秘方，張家輝提到自己平常會爬山、跑步，以及做一些重訓。

張家輝此次赴台，正好遇到張學友也赴台開演唱會，他坦言自己有與張學友聯絡：「我有聯絡他！跟他說我來了，但我沒辦法去看演唱會，他有說他帶了2、3百個人來，」至於這次在台有什麼必吃清單？張家輝笑說：「台灣牛肉麵不能少吧！」

最後，因電影「贖夢」內容涉及金融風暴，兩位被問起是否平常有做投資？劉俊謙表示沒有，張家輝也回應自己並沒有涉略：「我不懂呀，我沒有買股票，因為股票就像讀書，要研究的，我沒有那個時間。」張家輝也指出，電影有相關劇情是因為自己經常看到新聞上的一些悲劇：「金融風暴有很多跳河、跳樓、燒炭等等，這悲劇影響很多，這次的電影只是個巧合，大家都有投資的自由。」