開明父母成就金馬影帝 他至今不拍武打片原因曝光

陳以文坦言高中畢業後也曾對未來出路感到迷惘。圖/公視提供

金馬影帝陳以文受邀擔任「誰來晚餐16」來賓，拜訪分居台、美兩地的林煜為一家五口，暢聊演員的專業與自己的童年故事。他與受訪家庭中的二兒子Richard，曾一起在公視戲劇「你的孩子不是你的孩子」中的單元飾演父子，因此這次的拜訪令他感到格外的興奮與期待，笑說：「以前跟我聯絡是希望我去洛杉磯 的時候，可以順道去他家坐坐，沒想到現在是在台灣相見；就像是去一個朋友家喝個下午茶吧！」

陳以文是台灣知名的導演、編劇、演員，演過許多知名的國片，曾獲得金馬獎最佳男主角獎，所執導的影片也曾獲得金馬獎評審團大獎肯定。

由於受訪家庭都對影視產業相當有興趣，陳以文一上桌便開始聊起幕前幕後的各種故事，他得知家中的三兄妹分別會練各種體能與啦啦隊，對此相當認同地表示，當知道要學表演之後，本來就會涉獵很多東西，不管是武術、騎馬、唱歌等等，陳以文認為這些都是作為演員很基本需要的東西。

陳以文也相當喜愛武術運動，被問到是否也曾想過拍攝武打片時，他笑說：「我以前是覺得練武術跟拍武打片可能有關係，可是到了大概2年前吧，有一次拍飾演警察的角色，要抓犯人的時候，光是跑步跑完我就覺得，哇，好累！」因此便打退想拍攝武打片的念頭。

陳以文也提到自己在求學階段時也曾迷惘，他透露自己高中時期沒甚麼在念書，畢業後先在餐廳打工，但看著其他同學考上學校去念書，忍不住會開始自我懷疑了起來：「當你夜晚騎著腳踏車回家的時候，你會覺得說，我就這樣一直在餐廳工作好嗎？」於是他便決定去考戲劇系，雖然有經歷過落榜，但所幸最終在重考時順利上榜。

這樣的成長經歷陳以文很慶幸自己的父母沒有過多的干涉或是反對，從小也不反對讓他培養各式興趣，如買布袋戲演給爸爸或是來家裡拜訪的客人看，或是學一些魔術、在家倒立、練拋接球等等。

身為家中的獨子，陳以文也相當感謝爸媽也沒有給成家立業的壓力，讓他可以專心在藝術表演上的精進，他感動說道：「我的父母雖然沒有理解的能力，或是給我鼓勵，但是他們也沒有阻止我去做那些他們看來很奇怪的事情，所以我覺得在這個角度上他們是挺開明的。」