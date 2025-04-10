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趙麗穎「向陽·花」翻車？ 央視節目專家打3分 批「角色塑造失敗」

娛樂新聞組／即時報導
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趙麗穎主演的新片「向陽花」票房不如預期。(取材自微博)
趙麗穎主演的新片「向陽花」票房不如預期。(取材自微博)

大陸女星趙麗穎進軍大銀幕的新片「向陽花」，在清明節檔期上映5天，最終只拿下9437萬元人民幣票房，成績不算亮眼，豆瓣評分則為6.6。近日，「央視六公主」邀來犯罪心理學專家對該片進行點評，指劇情表現和人物塑造失真，只能打3分。

在上映之前，「向陽花」一度受到業內看好能為清明檔期帶來不少票房，甚至有人預測最終票房或逼近10億。但沒想到，今年的清明檔期遇冷，電影總票房才3.78億元，比去年的8.42億，縮水55.1%。「向陽花」最終連1億票房都未達到，直到假期結束後的9日才突破1億票房。

先前，有網友從趙麗穎前一部電影「喬妍的心事」和新片「向陽花」來看，質疑她根本扛不了票房，還說她可能又要被打回電視劇圈。近日，連央視六台電影頻道（網稱「央視六公主」）都邀請專家出面吐槽「向陽花」，還直指角色塑造失敗，演得浮誇。

專家對於片中刑滿釋放女囚為了300元出賣身體，還要被脫衣搜身等情節並不認同，還提到不光是女主，其他四位女配角色的塑造都存在扭曲和失真。

特別是趙麗穎說出的名台詞，「我們姐妹雖然命賤，但講義氣，我們不惹事，但也不怕事」，專家評價，「一個字拉低了電影格調，對刑滿釋放人員乃至底層女性都是極度不尊重和侮辱」。

專家並稱，「向陽花」並沒有真正深入探討問題根源，只是展現出服刑女性和弱勢女性的被剝奪感，「電影用男性的方式塑造女性，缺乏同理心」。

據悉，該片自上映以來就口碑兩極化，粉絲口中是難得一見的女性題材電影，可在很多觀眾心裡，卻是打著女性噱頭在「消費底層女性」。

趙麗穎

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