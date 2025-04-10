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「水行俠」重返小螢幕 自導自演揭密夏威夷原住民史詩

記者廖福生／即時報導
「水行俠」傑森摩莫亞重返小螢幕！自編自導自演「戰酋」。圖／Apple TV+ 提供
「水行俠」傑森摩莫亞重返小螢幕！自編自導自演「戰酋」。圖／Apple TV+ 提供

「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）繼熱門影集「末日光明」全球好評後，再度回歸小螢幕，將推出全新史詩影集「戰酋」（Chief of War），不僅擔綱主演、身兼監製，更是首度參與影集編劇，並親自執導最終集，被視為其職業生涯中最具個人色彩的作品，日前「戰酋」釋出首波劇照，傑森摩莫亞身著夏威夷傳統戰士服飾滂薄登場。

出生於檀香山、父親擁有夏威夷原住民血統的傑森摩莫亞，與同樣有夏威夷原住民背景的「極限救援」、「水行俠 失落王國」編劇湯瑪斯帕阿西貝特（Thomas Pa‘a Sibbett）攜手打造這部深具歷史文化意涵的史詩鉅作，深刻呈現夏威夷面對殖民壓力下的堅韌意志，意義非凡。

影集「戰酋」改編自真實歷史事件，以18世紀壯麗的夏威夷群島為背景，將透過9集精彩篇章，講述由傑森摩莫亞飾演的勇士卡亞納，如何在西方殖民殖民勢力來臨前，試圖統一群島、拯救家園免於殖民的故事。傑森摩莫亞投身一場血腥征戰，只為守護自己的土地與人民。該劇將在8月1日於 Apple TV+全球首播。

夏威夷 原住民 Apple

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