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「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

記者趙大智／即時報導
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「甜寵劇專業戶」中國男星魏哲鳴因「國色芳華」成最紅男二，他攜手張佳寧主演時裝劇「私藏浪漫」，劇中兩人有高達20場的吻戲，連張佳寧都驚嘆「這部戲拍的吻戲，比我這些年拍的加起來還要多」，而魏哲鳴看了更說：「如坐針氈，有種公開處刑的感覺」。

魏哲鳴飾演的銀行高管「紀昱恆」，與張家寧飾演的高中初戀「涂筱檸」時隔10年再度相遇，在「紀昱恆」眼中「涂筱檸」就是照亮他人生的白月光，所以剛重逢就向她求婚，卻沒想到才剛確立婚約關係，兩人隨即成了上司及下屬的關係，因而展開「辦公室秘戀」，在相知相愛的過程中，兩人一同面對困難並克服危機。

魏哲鳴在「私藏浪漫」飾演的角色是銀行高管，而他提到因為母親及家中長輩的工作都從事銀行相關工作，讓他對於透過演戲體驗在銀行上班相當開心，「剛接觸到這個劇本，覺得莫名有一種緣分在」，他更提及家人對他這次的演出有相當高的期許和期望，「希望我能夠把他們銀行行業裡面，對待工作認真的態度演出來」。

除了詮釋角色前有向家人取經之外，他還沒當上演員前，曾有3年的時間是做公務員，所以對劇中上班族的工作狀況相當熟悉，他更分享過去擔任公務員時的上班生活，「那3年沒有什麼壓力、比較穩定，然後慢慢的人也會越來越胖，沒有什麼容貌焦慮」，他還分享當時轉職的心境，「慢慢地感覺這是我想要的生活嗎？可能是我父母想要的生活」，後來他便往演員發展。

雖然26歲才開始接觸演戲，但魏哲鳴至今也累積許多代表作，像是在「山河令」、「以愛為營」等多部夯劇飾演男配，讓他有段時間被稱為「萬年男配」，不過他也因超高顏值被說「帥度不輸男主」，魏哲鳴提到自己因為不是科班出身，相較於角色在劇裡的份量，他更看重演技的提升，「對於我這種半路出家，就肯定得勤能補拙」，透過經驗的累積去提升演技。

他表示過去也會聽到大家在討論自己為什麼一直在演男配，他坦承那時候的確焦慮過，「為什麼這麼多年我還沒有演成男一，是不是我真的不行」，但他認為角色都是可遇不可求，「不能說你沒有達到你就自暴自棄，不然這個行業就沒有人願意去演配角」，魏哲鳴希望自己能一直演戲演到老，對演戲有著滿腔熱忱。

國色芳華

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