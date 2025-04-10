阿部寬為救收視率凍到口齒不清 永野芽郁流鼻血

「新聞主播」由阿部寬(左)與道枝駿佑首度合作演出。圖／KKTV提供

日劇 「新聞主播」由阿部寬、永野芽郁、道枝駿佑共演，描述資深主播、王牌綜藝製作人與新人助導，為了拯救收視低迷的新聞節目，奮力採訪、調查事件的故事。阿部寬首度與兩位人氣年輕演員合作，對兩人表現讚譽有加。

阿部寬上節目受訪時表示，他都是用「道枝君」稱呼對方，但聽大家都叫他 「Michhi」（道枝駿佑的暱稱），一直想說什麼時候自己才可以用「Ｍicchi」，被主持人調侃：「果然是大叔才會煩惱在現場要怎麼稱呼別人！」意想不到的困擾讓現場笑翻，道枝駿佑聽了受寵若驚的說：「只要你覺得可以就可以！」

阿部寬也透露拍攝甘苦談，因為天氣很冷，角色常有許多很長的台詞，或與他人針鋒相對、連珠砲似的對話，拍攝過程中他常必須在寒冷中拼命讓嘴巴動起來，先前有場戲與永野芽郁的對手戲，也是要一直說話，開拍前他以為她可能會NG，沒想永野芽郁一次就OK，完美表現令他非常驚訝，也笑說這是自己「歷來作品中口齒最清晰的一次。」

永野芽郁也爆料自己拍戲的插曲，有次在準備一場情緒高張的場景時，可能情緒激動過度，居然突然流鼻血，本想要鼻子塞著衛生紙去逗阿部寬與道枝駿佑笑，但因為拍攝的是蠻正經的橋段，想想還是放棄，只好拼命止住鼻血，讓阿部寬與道枝駿佑聽了超驚訝，表示完全沒注意到，真的是很專業！

雖然主演過許多大作，阿部寬對這次飾演要扭轉新聞生態、傳遞真相的資深主播「進藤壯一」，坦言很有壓力，甚至會擔心自己是否有辦法演得像真正的主播，為此他觀摩許多主播的影像來揣摩角色，希望大家也能感受到作為主播所背負的責任與內心的掙扎。」