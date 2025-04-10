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金城武、梁家輝有望登坎城紅毯 港片「風林火山」入選

記者廖福生／即時報導
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金城武主演的電影「風林火山」入圍本屆坎城影展，午夜放映」單元。圖／摘自微博
金城武主演的電影「風林火山」入圍本屆坎城影展，午夜放映」單元。圖／摘自微博

第78屆坎城影展公布競賽單元片單，由金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓和任賢齊合演，已於2017年拍攝完成的港片「風林火山」，入選本屆「午夜放映」單元，屆時將有機會看見男神金城武登上坎城紅毯。

主競賽單元作品包括艾瑪史東（Emma Stone）與瓦昆費尼克斯（Joaquin Phoenix）合演的新作「愛丁頓」（Eddington，暫譯）確定入圍，其他還有魏斯安德森執導的諜報驚悚新作「腓尼基計劃」（The Phoenician Scheme，暫譯）；喬許歐康納、保羅麥斯卡主演的同志愛情片「時光留聲」（The History of Sound，暫譯），以及早川千繪第二部長片作品「雷諾瓦」（Renoir，暫譯）。

「午夜放映」單元除了港片「風林火山」外，二宮和也主演的遊戲改編電影「8號出口」，同樣也入選該單元。另外，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森除了演出魏斯安德森新片「腓尼基計劃」外，由她首度擔任導演的「艾莉諾大帝」（Eleanor the Great，暫譯）也入選「一種注目」單元。

本屆坎城影展將於5月13日至5月24日舉行，評審團主席由奧斯卡得主茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）擔任；81歲的好萊塢傳奇影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）則獲頒榮譽金棕櫚獎。另外，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也將帶著新作「不可能的任務：最終清算」赴坎城影展進行非競賽展映。

【第78屆坎城影展主競賽片單】（片名多為暫譯）

• 「腓尼基計劃」（The Phoenician Scheme），導演：魏斯安德森（Wes Anderson）

• 「愛丁頓」（Eddington），導演：亞瑞阿斯特（Ari Aster）

• 「年輕母親們」（Young Mothers），導演：達頓兄弟（尚-皮耶達頓與盧克達頓，Jean-Pierre & Luc Dardenne）

• 「情感價值」（Sentimental Value），導演：約阿希姆提爾（Joachim Trier）

• 「朝聖之路」（Romeria），導演：卡拉西蒙（Carla Simón）

• 「墜落之聲」（Sound of Falling），導演：瑪夏席林斯基（Mascha Schilinski）

• 「共和之鷹」（The Eagles of the Republic），導演：塔瑞克薩利赫（Tarik Saleh）

• 「主謀」（The Mastermind），導演：凱莉萊卡特（Kelly Reichardt）

• 「137號檔案」（Dossier 137），導演：多明尼克摩爾（Dominik Moll）

• 「秘密特工」（The Secret Agent），導演：克萊伯門多薩費侯（Kleber Mendonça Filho）

• 「外出」（Fuori），導演：馬里奧馬托內（Mario Martone）

• 「兩位檢察官」（Two Prosecutors），導演：謝爾蓋洛茲尼察（Sergei Loznitsa）

• 「新浪潮」（Nouvelle Vague），導演：李察林克雷特（Richard Linklater）

• 「絲拉特」（Sirat），導演：奧利佛拉克斯（Oliver Laxe）

• 「最小的那一個」（La Petite Dernière），導演：哈芙西亞赫爾齊（Hafsia Herzi）

• 「聲音的歷史」（The History of Sound），導演：奧利佛赫爾瑪努斯（Oliver Hermanus）

• 「雷諾瓦」（Renoir），導演：早川千繪（Chie Hayakawa）

• 「阿爾法」（Alpha），導演：茱莉亞迪古寧（Julia Ducournau）

• 「一場單純的意外」（A Simple Accident），導演：賈法潘納希（Jafar Panahi）

【開幕片】

• 「留一天」（Leave One Day），導演：阿梅莉・波寧（Amélie Bonnin）

坎城影展 金城武 任賢齊

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