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「金秀賢防治法」請願交南韓國會：合法性行為提至19歲

世界新聞網李芊芊／即時報導
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南韓演員金秀賢。美聯社
南韓演員金秀賢。美聯社

南韓演員金秀賢近日深陷爭議。他於3月31日召開記者會，情緒激動地否認曾與女星金賽綸在其未成年時交往。不過，記者會當天即有民眾於青瓦台國民請願網站發起名為「金秀賢防治法」的立法提案，主張將合法性交年齡從現行的16歲提高至19歲，以加強對青少年的保護。

根據南韓媒體ChosunBiz報導，截至4月9日下午四點，已有超過5萬4千人參與連署。根據規定，達到連署門檻的請願案將被提交至國會相關常務委員會進行審議，若在90天內通過審查，則將進一步送交國會全體會議進行表決。

請願發起人表示，此提案旨在補足現行法律的漏洞，防止成人對青少年進行性誘導或剝削。儘管南韓法律上未滿18歲者為未成年人，但刑法中針對性犯罪的保護年齡為16歲，導致部分案件可能因年齡差距而難以定罪。

這起事件源於爆料YouTube頻道「橫豎研究所」與自稱受害者家屬所公開的照片與對話紀錄，指出金秀賢與金賽綸在2016年至2018年間頻繁互動，而金賽綸當時僅16至18歲。金秀賢則在記者會中強調，兩人是在2019年夏天、金賽綸成年後才開始交往，否認外界指控。然而，輿論質疑聲浪仍未平息。

若「金秀賢防治法」最終獲得通過，將是繼2020年南韓將法定性交年齡由13歲上調至16歲後，又一次針對青少年保護機制的重大法律改革。

金秀賢 金賽綸 南韓

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