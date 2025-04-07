我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

台股早盤一度跌逾900點 台積電現止跌訊號

吳謹言產後拚復出… 新劇搭「雁回時」辛雲來 網憂「被拖累」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳謹言生產後積極投入工作，近日傳出，她主演的古裝新劇「御廷謠」將開拍。(取材自微博)
吳謹言生產後積極投入工作，近日傳出，她主演的古裝新劇「御廷謠」將開拍。(取材自微博)

大陸女星吳謹言去年憑藉「墨雨雲間」再攀演藝高峰，但她在當紅之際宣布與男演員洪堯結婚，並於今年產下一女。兩人「女強男弱」的婚姻，屢遭外界質疑，但吳謹言懶理流言，做完月子後積極投入工作。近日傳出，她將搭檔以「雁回時」走紅的辛雲來，開拍古裝新劇「御廷謠」，不過，有網友擔心吳謹言被「古裝醜男」拖累。

「御廷謠」改編自小說「江山為聘」，講述了一個盡享天下盛名的英明帝王和背負罵名的女官之間的禁忌之戀，以及兩人在朝堂上的權謀暗湧、棋逢對手，一起踏上「掃黑」之路。

該劇女主先前一度傳出將由王楚然主演，因為她的外型英氣，和機智且富有權謀的女主十分相似；而男主則傳出是憑藉「墨雨雲間」暴紅的王星越，但最後證實並非由這兩人擔綱。

不少網友看好吳謹言能完美詮釋女主「孟廷輝」的外冷內熱、忠心耿耿、智勇雙全，卻對辛雲來持保留態度，甚至有人擔心他「拖累吳謹言」。

辛雲來近日在熱播劇「雁回時」中飾演大理寺少卿傅雲夕，遭觀眾吐槽眼神空洞、演技呆板，撐不起心機深重的角色，更因厚唇跟明顯嘴邊肉，被嘲是「古裝醜男」，一度成為該劇敗筆，幸好靠著宅鬥精采劇情，反轉口碑。

但也有網友看好辛雲來，認為他沉穩內斂的氣質很適合英明帝王這個角色。

如今，隨著「御廷謠」將在4月開拍，不少網友還是期待兩人能激盪出不一樣的火花。

辛雲來在「雁回時」中，被嘲是「古裝醜男」。(取材自微博)
辛雲來在「雁回時」中，被嘲是「古裝醜男」。(取材自微博)

上一則

琳賽蘿涵最強換臉回春 醫認證進廠維修

下一則

休葛蘭機場被刁難？海關問孩子血緣 網譏：自以為名人

延伸閱讀

吳謹言老公私約女星？ 真相曝光被指烏龍一場

吳謹言老公私約女星？ 真相曝光被指烏龍一場
吳謹言才傳生女…老公爆「私約女星」 真相曝光有人忙道歉

吳謹言才傳生女…老公爆「私約女星」 真相曝光有人忙道歉
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
吳謹言「一家三口」首度曝光 光速回歸有原因

吳謹言「一家三口」首度曝光 光速回歸有原因

熱門新聞

吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38

超人氣

更多 >
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅