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宥勝性騷官司落幕 一身白宣告復出首支影片曝光

記者陳慧貞／即時報導
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宥勝發影片宣告復出。圖／摘自臉書
宥勝發影片宣告復出。圖／摘自臉書

台灣男演員宥勝陷入性騷醜聞近兩年，今年2月他到台北地檢署繳交給國庫台幣200萬（約6萬美元）後，性騷擾官司正式落幕。而隨著官司結束，醞釀月餘，宥勝7日晚間透過社群宣告「重啟頻道，重新出發」。

宥勝2023年被爆曾對公司女員工襲胸、強吻，接著陸續有3名女子發聲指控也是受害者，宥勝遭依強制猥褻起訴，一審期間，宥勝雖認罪，但被發現有向被害人串供之嫌，法官認為他沒有悔悟之心，造成被害人二次傷害，判他8個月有期徒刑。二審開庭時，宥勝表達有悔悟之心，庭外兩度鞠躬道歉，又在臉書發文懺悔，希望獲得緩刑機會，最終二審被判處8個月刑期，但宣告緩刑5年、須向公庫支付200萬元，另外還要到指定的機構完成被害人處遇治療計畫。

宥勝交付罰款200萬後，一度被指可能再度回演藝圈，當時他表示：「目前以友善土地公益為主，努力回饋社會。」如今他拍影片正式宣告復出，決定開啟「宥勝去哪兒」頻道，影片開頭他著白襯衫、梳著小瓜呆頭，言詞懇切：「過去這段時間，因為我曾經做過很不好的事，所以我收到司法的審判，也收到法律的制裁，關於這件事，我想真誠地分享，就是如果犯了法，就應該努力負責、勇於面對，而犯了錯，最重要的是就只有真心懺悔，努力改過，永遠不要再犯。」

影片中，宥勝除了感謝法官給機會讓他悔改，也會依照檢察官的指示，努力完成所有該承擔的義務，例如每一兩個禮拜定期到不同單位報到，即所謂到指定的機構完成被害人處遇治療計畫，宥勝向所有曾經相信他的人道歉，他說：「我想跟所有曾經相信宥勝的你說對不起，我讓你們失望了，從今以後為了你們，以後我會努力成為更好的人。」宥勝復出後的首支影片，期許自己能夠重新贏得大眾的信任，為過去的錯誤付出代價，重新做人。

宥勝發影片坦承受司法審判。圖／摘自臉書
宥勝發影片坦承受司法審判。圖／摘自臉書

宥勝 性騷擾

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