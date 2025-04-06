雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

大陸男星李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神，目前正拍攝楚喬傳第二部「冰湖重生」；近日李昀銳的雙胞胎哥哥探班，有粉絲激動大喊「寶寶」，走近一看才發現原來是李昀銳的哥哥，場面既尷尬又逗趣。這場溫馨的「烏龍」瞬間衝上熱搜。

深圳晚報報導，李昀銳和哥哥從小由奶奶分別取名為「大林」和「小林」；根據現場粉絲描述，當天李昀銳的哥哥戴著口罩和帽子，身型和跑步姿勢都與李昀銳極為相似，簡直是「複製貼上」。

許多粉絲表示，即便是戴著口罩和帽子，也難以分辨出兩人，真是「大林小林分不清」；綜合媒體報導，粉絲不只拍到小林的雙胞胎哥哥，還錯把哥哥當正主大喊寶寶過來，哥哥也沒有揭穿身分，反而配合粉絲聽話跑了起來。這場誤認不僅讓粉絲們哭笑不得，也展現李昀銳雙胞胎兄弟間驚人的相似度。