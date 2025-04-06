「向陽花」清明賣不動…趙麗穎被指扛不住票房

主演的「向陽花」成績不樂觀，趙麗穎被指扛不住票房。（取材自微博）

中國女星趙麗穎 憑藉「花千古」、「知否知否」走紅，陸劇爆劇無數，粉絲紛紛期待她能進軍大銀幕；但她最新擔綱主演的「向陽花」，清明節檔期上線三天總票房僅7973萬，很多人覺得趙麗穎扛不了票房。

綜合媒體報導，趙麗穎之前連拍四部電影「第二十條」、「浴火之路」、「喬妍的心事」及「向陽花」，其中「第二十條」與「浴火之路」成績不錯，網友本來以為趙麗穎可望徹底成為85花攻占影壇第一人，但後續她擔綱兩部電影「喬妍的心事」與清明節上映的「向陽花」，票房卻吃癟，媒體指趙麗穎可能又要回歸陸劇圈。

「第二十條」是大導張藝謀執導，男女主角是雷佳音及馬麗，上的是春節檔，趙麗穎在片中雖然戲份不多，但在網上討論度甚至超過兩位主角；但真正考驗她能不能扛票房的「喬妍的心事」與「向陽花」，卻踢到鐵板。她在「喬妍的心事」與辛芷蕾互飆演技，「向陽花」也有名導馮小剛掌控，但觀眾卻不買帳。「向陽花」上映3天賣7973萬人民幣，最新的預測，這部電影的總票房也就在1.75億左右，可能與 「喬妍的心事」不相上下。

網友本來以為趙麗穎可望攻占大銀幕，拉開與楊冪 的差距，票房數字卻很殘酷，可能又要回歸陸劇圈，跟楊冪、劉詩詩 、唐嫣及劉亦菲等人纏鬥。