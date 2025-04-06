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「向陽花」清明賣不動…趙麗穎被指扛不住票房

娛樂新聞組／即時報導
主演的「向陽花」成績不樂觀，趙麗穎被指扛不住票房。（取材自微博）
主演的「向陽花」成績不樂觀，趙麗穎被指扛不住票房。（取材自微博）

中國女星趙麗穎憑藉「花千古」、「知否知否」走紅，陸劇爆劇無數，粉絲紛紛期待她能進軍大銀幕；但她最新擔綱主演的「向陽花」，清明節檔期上線三天總票房僅7973萬，很多人覺得趙麗穎扛不了票房。

綜合媒體報導，趙麗穎之前連拍四部電影「第二十條」、「浴火之路」、「喬妍的心事」及「向陽花」，其中「第二十條」與「浴火之路」成績不錯，網友本來以為趙麗穎可望徹底成為85花攻占影壇第一人，但後續她擔綱兩部電影「喬妍的心事」與清明節上映的「向陽花」，票房卻吃癟，媒體指趙麗穎可能又要回歸陸劇圈。

「第二十條」是大導張藝謀執導，男女主角是雷佳音及馬麗，上的是春節檔，趙麗穎在片中雖然戲份不多，但在網上討論度甚至超過兩位主角；但真正考驗她能不能扛票房的「喬妍的心事」與「向陽花」，卻踢到鐵板。她在「喬妍的心事」與辛芷蕾互飆演技，「向陽花」也有名導馮小剛掌控，但觀眾卻不買帳。「向陽花」上映3天賣7973萬人民幣，最新的預測，這部電影的總票房也就在1.75億左右，可能與 「喬妍的心事」不相上下。

網友本來以為趙麗穎可望攻占大銀幕，拉開與楊冪的差距，票房數字卻很殘酷，可能又要回歸陸劇圈，跟楊冪、劉詩詩、唐嫣及劉亦菲等人纏鬥。

此外，趙麗穎近日起訴「重慶半糖攻勢」餐飲管理有限公司和連鎖門店，私自印刷含有趙麗穎肖像、姓名的包裝，令人意外的是，當媒體實地訪問註冊經營地時，公司早已人去樓空。

主演的「向陽花」成績不樂觀，趙麗穎被指扛不住票房。（取材自微博）
主演的「向陽花」成績不樂觀，趙麗穎被指扛不住票房。（取材自微博）

趙麗穎 楊冪 劉詩詩

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