我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對東南亞等國徵高關稅 分析：劍指中國

一言不合 紐約挺墮胎女子暴打反墮胎採訪者

SHINee合體訪台有望？台粉祭出「這1招」險逼哭溫流

記者李姿瑩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溫流為台灣粉絲準備新歌首場。圖／讀者提供
溫流為台灣粉絲準備新歌首場。圖／讀者提供

SHINee的溫流5日在台北流行音樂中心舉辦個人首場演唱會「2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION]」，帶領歌迷走入他的音樂世界。溫流準備了自己的歷年代表作品，包含首張SOLO專輯中的主打歌「Blue」及「O (Circle)」、「DICE」、「Beat Drum」等，整場演出沒有舞者助陣，全靠他細膩動人的歌聲牽動粉絲情緒，展現實力派歌手的功力。

溫流以一身帥氣造型登場，開心的問候大家：「歡迎大家今天來看我，去年11月之後睽違5個月我又來囉！能夠跟大家一起見面非常感恩，謝謝大家。」溫流分享這次的演唱會主題「CONNECTION」很有意義，自己為了配合主題融合了很多形象，而且要打造自己的演唱品牌，帶了真正的live樂團一起演出，「只有你們來到現場才能聽到，今天的WINNER就是你們」。

除了精彩演出，溫流更準備了許多貼心的小驚喜與粉絲互動，當他演唱「少年」時，特別親自射出紙飛機送給幸運粉絲，上面寫滿溫流特別給台灣粉絲的留言，滿載對粉絲的感謝與祝福，特別的紀念品立刻吸引台下爭搶。

此外，溫流更在這次台北演唱會上全球首唱全新英文曲「MAD」，為台灣粉絲送上這獨一無二的禮物。而台灣粉絲也貼心送上應援，高舉「MAD FOR ONEW」，讓溫流驚喜不已。

在演唱會的尾聲，溫流一邊演唱「Hola!」一邊走入觀眾席，與粉絲近距離互動，讓全場尖叫聲不斷。而當「Conversation」音樂響起時，現場粉絲拋出湖水綠色的彩帶應援，而這正是SHINee的代表色，讓溫流感動地不停致謝，直呼：「真的感到非常幸福，太帥氣了，我剛剛都差點哭了。」他從未見過這種景象，大力稱讚台灣粉絲根本是哆啦A夢。

溫流最後在演唱「Promise you」時，親手提著滿籃的紫色小花束，送給場內的幸運粉絲。他感謝粉絲們讓他如此幸福，未來一定會努力盡快再來台灣。聽到台下粉絲大喊SHINee，溫流笑說：「應該可以來吧？雖然沒辦法確切告訴你們，但我會努力讓SHINee來跟大家見面的。」

溫流感謝粉絲帶給他無比幸福。圖／讀者提供
溫流感謝粉絲帶給他無比幸福。圖／讀者提供
溫流看到湖水綠色應援開心不已。圖／讀者提供
溫流看到湖水綠色應援開心不已。圖／讀者提供

流感

上一則

不愧綜藝大哥 胡瓜不恥下問「如何經營YouTube」

延伸閱讀

陳奕迅重慶遊船河清唱「十年」 宛如開海上演唱會

陳奕迅重慶遊船河清唱「十年」 宛如開海上演唱會
張學友小巨蛋重現經典歌飆過頭 自我打氣喊加油

張學友小巨蛋重現經典歌飆過頭 自我打氣喊加油
L.A. Boyz解散28年後罕見合體 大叔模樣曝光

L.A. Boyz解散28年後罕見合體 大叔模樣曝光
L.A. Boyz罕見合體 「音浪」男神鬢角灰白變L.A. Uncle

L.A. Boyz罕見合體 「音浪」男神鬢角灰白變L.A. Uncle

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38
趙露思在「小小的勇氣」中的爭議片段遭刪。(取材自微博)

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

2025-03-30 07:00

超人氣

更多 >
訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡

訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡
經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」
牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市
新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油
「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」