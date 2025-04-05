SHINee合體訪台有望？台粉祭出「這1招」險逼哭溫流

溫流為台灣粉絲準備新歌首場。圖／讀者提供

SHINee的溫流5日在台北流行音樂中心舉辦個人首場演唱會「2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION]」，帶領歌迷走入他的音樂世界。溫流準備了自己的歷年代表作品，包含首張SOLO專輯中的主打歌「Blue」及「O (Circle)」、「DICE」、「Beat Drum」等，整場演出沒有舞者助陣，全靠他細膩動人的歌聲牽動粉絲情緒，展現實力派歌手的功力。

溫流以一身帥氣造型登場，開心的問候大家：「歡迎大家今天來看我，去年11月之後睽違5個月我又來囉！能夠跟大家一起見面非常感恩，謝謝大家。」溫流分享這次的演唱會主題「CONNECTION」很有意義，自己為了配合主題融合了很多形象，而且要打造自己的演唱品牌，帶了真正的live樂團一起演出，「只有你們來到現場才能聽到，今天的WINNER就是你們」。

除了精彩演出，溫流更準備了許多貼心的小驚喜與粉絲互動，當他演唱「少年」時，特別親自射出紙飛機送給幸運粉絲，上面寫滿溫流特別給台灣粉絲的留言，滿載對粉絲的感謝與祝福，特別的紀念品立刻吸引台下爭搶。

此外，溫流更在這次台北演唱會上全球首唱全新英文曲「MAD」，為台灣粉絲送上這獨一無二的禮物。而台灣粉絲也貼心送上應援，高舉「MAD FOR ONEW」，讓溫流驚喜不已。

在演唱會的尾聲，溫流一邊演唱「Hola!」一邊走入觀眾席，與粉絲近距離互動，讓全場尖叫聲不斷。而當「Conversation」音樂響起時，現場粉絲拋出湖水綠色的彩帶應援，而這正是SHINee的代表色，讓溫流感 動地不停致謝，直呼：「真的感到非常幸福，太帥氣了，我剛剛都差點哭了。」他從未見過這種景象，大力稱讚台灣粉絲根本是哆啦A夢。