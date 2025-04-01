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金秀賢證據「沒公信力」 鑑定所遭起底…N號房時全猜錯

記者梅衍儂／即時報導
金秀賢首度親上火線，解釋過程中數度痛哭流淚。（歐新社）
金秀賢首度親上火線，解釋過程中數度痛哭流淚。（歐新社）

韓星金秀賢昨開記者會稱，被已故女星金賽綸的遺屬爆出的2人對話內容是假的，他公開鑑定所的文件作為證據。不過外界幾乎沒有被他說動，理由是他選的鑑定機構的公信力大受質疑，該機構被起底在N號房事件時，完全預測錯主嫌特徵。

金秀賢在神隱21天後大動作開記者會，聲淚俱下否認與未成年的金賽綸交往，僅認雙方在「淚之女王」播出的4年前、也就是2019年交往約1年，當時金賽綸已成年。

而金賽綸遺屬先前公開的文字訊息、書信等證據顯示，2人自2015年開始交往，當時金賽綸15歲，雙方2016年與2018年在通訊軟體中的對話內容也被曝光，其中包括索吻的「啾」、「我什麼時候才能抱著你睡」等私密對話。

金秀賢昨表示這些證據通通都是捏造的，並稱「2016年與2018年與金賽綸對話的並非自己，而是別人」，為證明自己的清白，他將2016年、2018年遺屬提供的對話紀錄，以及2025年自己與友人的對話交給某鑑定機構分析，結果顯示「2016年與2018年的對話者並非同一人」，即與金賽綸對話者可能不是金秀賢。

但外界質疑報告的公信力，畢竟鑑定機構並非國家級，僅為私人單位。韓媒起底該報告來自於「真實語言分析中心（트루바움，TrueBaum）」，機構代表為犯罪心理學博士金美英（김미영）。她曾擔任檢察廳專業調查顧問委員、大檢察廳性暴力專家等職務，專長於語言分析。

但她過去有爭議事件，曾在SBS節目「我想知道真相」中分析N號房事件的主犯趙主彬時，預測他是一名「40多歲、有高智商的知識分子」，但事實上，趙主彬當時僅25歲，且無特殊學術背景。此事之後，她的專業程度大受質疑。

也因此金秀賢開完記者會，整個風向對他更不利，不僅漏洞百出，更許多網友拿他的髮片、妝容、哭相作文章，甚至還有人懷疑他戴假睫毛。

金賽綸 金秀賢

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