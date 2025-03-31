趙露思病後「腦霧」？ 錄影時突眼神渙散…網憂身體狀況

趙露思在節目中疑似出現「腦霧」症狀。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思 去年年底因憂鬱症 停工，歷經一段療養後，逐漸康復，近日參加公益綜藝「小小的勇氣」，再度成為關注焦點。最新一集節目中，她被發現突然眼神渙散、語言混亂，疑似出現「腦霧」症狀，引來熱議。

「小小的勇氣」是一檔公益性質的綜藝，趙露思零片酬拍攝，節目不做預設，不定任務，是一檔以「真實記錄」為核心的人文紀實節目。節目中，趙露思與一位爺爺在閒聊時，爺爺非常暖心地伸手為她遮擋太陽光，然而，在事後採訪被問到與爺爺這一段互動時，趙露思突然間出現眼神渙散、眼珠游移亂飄，好像突然失去這段記憶，失神足足3秒。

趙露思後來才說，「我不知道」，然後就哭了起來，不尋常狀態讓網友懷疑她出現「腦霧反應」，相關話題立刻衝上微博 熱搜。

據專家指出，「腦霧」是一種精神壓力下的常見症狀，可能因長期壓力或心理疾病所導致。