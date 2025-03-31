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胡歌二胎得男？ 被拍到上九華山「還願」…2歲女兒超吸睛

娛樂新聞組／即時報導
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胡歌被爆生二胎了。本報資料照片
胡歌被爆生二胎了。本報資料照片

大陸知名男星胡歌2023年初突然官宣布結婚生女消息，震撼演藝圈。一向行事低調的他，近日被拍到帶著全家老小現身九華山，有網友爆料，胡歌是來還願的，因為他又當爹了，而且二胎據說是兒子，凑成「好」字。

當天，胡歌穿了一件紅色T恤，梳著一貫的中分髮型，十分帥氣，他看起來心情不錯，全程都面帶微笑。不過，最引人注目的還是他的女兒「小茉莉」。據網友透露，2歲的小茉莉乖巧可愛，奶裡奶氣的聲音更是讓人聽了瞬間融化。

其實，早在去年年底就有網友爆料，在飛機上看到了胡歌和他的妻子黃曦寧，且當時黃曦寧的肚子已經很大了，應該是懷了二胎。今年2月間，又有網友透露，黃曦寧已經在海口的一家私人醫院生完了二胎。據傳二胎是個兒子。

所以，胡歌這趟九華山之行，被猜測是為了生二胎還願。對此，不少網友表示，42歲的胡歌事業正盛，再生個二胎也是很正常的，還有人恭喜他湊成「好」字，成為人生贏家。

前不久，胡歌在受訪時聊到「死亡」話題，並說「40歲已經進入人生倒計時了，早早做準備，是非常必要的，不要真到了那一刻，猝不及防」，這番話嚇壞不少粉絲，頓時謠言滿天飛，甚至有人懷疑他是不是生了重病。

事後證明，胡歌只是有感而發，尤其女兒出生後，讓他覺得時間不夠用了，「我想再多活幾年，想能夠多陪伴她，看看她過得好不好」，還說，「感覺當爸當得有點晚了，我要是早幾年就好了，早一點當爸爸」，感性談話一度讓不少網友淚目。

胡歌

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