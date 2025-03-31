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杭特拜登進軍好萊塢？GQ雜誌新封面網友大呼：好奇怪

世界新聞網李芊芊／即時報導
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班艾佛列克和杭特·拜登。（圖取自美聯社）
班艾佛列克和杭特·拜登。（圖取自美聯社）

網友發現前總統拜登的兒子杭特·拜登（Hunter Biden）登上了最新一期GQ雜誌的封面，定睛一看卻發現是好萊塢男星「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）。

根據She Finds網站報導，小班為宣傳新片「會計師2（The Accountant 2）」接受GQ雜誌專訪，並作為四月號的封面人物，卻因照片和杭特·拜登「撞臉」而引起網友熱議。

小班在雜誌釋出的照片中，身著多套服裝出鏡，包括時髦的西裝和毛衣，在休息室和敞篷車旁等復古場景中擺出造型，同時戴上了老派的太陽眼鏡和粗框眼鏡。

在訪談中，他也談到了他的生活，並稱其為「肥皂劇」，然後更詳細地談到了他與兩任前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）以及「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的關係。

雖然他的訪談相當有趣，但網路上的人卻更關注他的照片與杭特·拜登驚人的相似程度。

一位X（推特）用戶寫道：「班艾佛列克是什麼時候變成了杭特·拜登？這太奇怪了。」

事實上，這已經不是小班第一次被指和前總統的兒子有些神似了，但雜誌的新照片再次激起了人們的比較。

另一位網友留言道：「如果要拍杭特·拜登的傳記片，我們需要班艾佛列克出演。」

拜登 班艾佛列克 好萊塢

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