「橫豎」打臉金秀賢 鑒定交往「未成年」金賽綸

「橫豎研究所」公開新的私密照，並附上鑒定時間。圖／摘自橫豎研究所YT

金秀賢 3月10日開始捲金賽綸 之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，今天台灣時間下午3點半首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，今天不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，過程中痛哭流淚。

金秀賢對於被已故金賽綸的家屬認為是「殺人兇手」覺得很委屈，更直指YT節目「橫豎研究所」拿對話來冒充他與金賽綸的對話，他更表示：「這個記者會結束後，不知道他們又會拿出什麼假訊息來毀損我的名譽」，他為了捍衛自己的清白還名譽，將對家屬、還有「自稱」金賽綸阿姨、還有「橫豎研究所」提起民事與刑事告訴，要求120億韓元（約2.7億元台幣）的賠償。

「橫豎研究所」自然不會放過金秀賢，今晚就公布他與未成年金賽綸的戀愛影片，還有2018年一起吃燉辣雞湯燒酒約會畫面，其中還包含照片鑒定資料，上面顯示為2018年，也就是金賽綸18歲，差一年才成年，和金秀賢今天聲明的交往時間2019年不一樣。