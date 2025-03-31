我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ獨家:川普家族擴大加密貨幣事業 進軍比特幣挖礦

緬甸地震傷亡數持續增加 軍政府：已知2056死

「橫豎」打臉金秀賢 鑒定交往「未成年」金賽綸

記者陳穎／即時報導
「橫豎研究所」公開新的私密照，並附上鑒定時間。圖／摘自橫豎研究所YT
「橫豎研究所」公開新的私密照，並附上鑒定時間。圖／摘自橫豎研究所YT

金秀賢3月10日開始捲金賽綸之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，今天台灣時間下午3點半首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，今天不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，過程中痛哭流淚。

金秀賢對於被已故金賽綸的家屬認為是「殺人兇手」覺得很委屈，更直指YT節目「橫豎研究所」拿對話來冒充他與金賽綸的對話，他更表示：「這個記者會結束後，不知道他們又會拿出什麼假訊息來毀損我的名譽」，他為了捍衛自己的清白還名譽，將對家屬、還有「自稱」金賽綸阿姨、還有「橫豎研究所」提起民事與刑事告訴，要求120億韓元（約2.7億元台幣）的賠償。

「橫豎研究所」自然不會放過金秀賢，今晚就公布他與未成年金賽綸的戀愛影片，還有2018年一起吃燉辣雞湯燒酒約會畫面，其中還包含照片鑒定資料，上面顯示為2018年，也就是金賽綸18歲，差一年才成年，和金秀賢今天聲明的交往時間2019年不一樣。

「橫豎研究所」更猛酸金秀賢不知道去哪找的鑒定資料中心，「應該要送便當過去看一下鑑定單位辦公室是不是在一個很舊的樓層裡，辦公室有電梯嗎？」暗指金秀賢的鑑定造假。

金秀賢今天舉辦記者會，數度哭到發抖。圖／摘自韓聯社
金秀賢今天舉辦記者會，數度哭到發抖。圖／摘自韓聯社

金賽綸 金秀賢

上一則

金秀賢遭指戀童癖爆哭 簡訊送科學鑑定「抱抱睡造假」

下一則

胡耀邦三子胡德華77歲病逝 曾任「炎黃春秋」副社長

延伸閱讀

金秀賢遭指戀童癖爆哭 簡訊送科學鑑定「抱抱睡造假」

金秀賢遭指戀童癖爆哭 簡訊送科學鑑定「抱抱睡造假」
「橫豎研究所」再曝約會照 嗆金秀賢：你註定下地獄

「橫豎研究所」再曝約會照 嗆金秀賢：你註定下地獄
金秀賢親揭斷聯金賽綸始末：她很痛苦但已有新男友

金秀賢親揭斷聯金賽綸始末：她很痛苦但已有新男友
直播／金秀賢出來面對了 神隱21天道歉：我是膽小鬼

直播／金秀賢出來面對了 神隱21天道歉：我是膽小鬼

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
洪堯(左)推著嬰兒車與老婆吳謹言(中)從醫院走出來。(摘自吃瓜少女張小寒微博)

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

2025-03-26 22:13
劉詩詩出席珠寶活動，美出新高度。(摘自劉詩詩工作室微博)

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

2025-03-26 21:09
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透

接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

2025-03-24 14:41

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
台灣人在美國逛好市多 店員一看會員卡驚呼：全球最強

台灣人在美國逛好市多 店員一看會員卡驚呼：全球最強
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑