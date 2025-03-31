「橫豎」打臉金秀賢 鑒定交往「未成年」金賽綸
金秀賢3月10日開始捲金賽綸之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，今天台灣時間下午3點半首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，今天不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，過程中痛哭流淚。
金秀賢對於被已故金賽綸的家屬認為是「殺人兇手」覺得很委屈，更直指YT節目「橫豎研究所」拿對話來冒充他與金賽綸的對話，他更表示：「這個記者會結束後，不知道他們又會拿出什麼假訊息來毀損我的名譽」，他為了捍衛自己的清白還名譽，將對家屬、還有「自稱」金賽綸阿姨、還有「橫豎研究所」提起民事與刑事告訴，要求120億韓元（約2.7億元台幣）的賠償。
「橫豎研究所」自然不會放過金秀賢，今晚就公布他與未成年金賽綸的戀愛影片，還有2018年一起吃燉辣雞湯燒酒約會畫面，其中還包含照片鑒定資料，上面顯示為2018年，也就是金賽綸18歲，差一年才成年，和金秀賢今天聲明的交往時間2019年不一樣。
「橫豎研究所」更猛酸金秀賢不知道去哪找的鑒定資料中心，「應該要送便當過去看一下鑑定單位辦公室是不是在一個很舊的樓層裡，辦公室有電梯嗎？」暗指金秀賢的鑑定造假。
上一則
金秀賢遭指戀童癖爆哭 簡訊送科學鑑定「抱抱睡造假」
下一則
FB留言