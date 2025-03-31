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金秀賢遭指戀童癖爆哭 簡訊送科學鑑定「抱抱睡造假」

記者陳穎／即時報導
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金秀賢今天出面解釋事件始末，激動時痛哭。圖/摘自YT
金秀賢今天出面解釋事件始末，激動時痛哭。圖/摘自YT

金秀賢3月10日開始捲入金賽綸之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，今天台灣時間下午3點半首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，今天不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，並痛哭流淚。

他承認和金賽綸是在5年前交往，並交往1年，言下之意，當時金賽綸已19歲是成年人。金秀賢更全盤否認網路上的謠言，「我跟金賽綸沒有未成年時交往，還有公司逼債也不是事實」，講到這裡他一度爆哭。

他為了證實自己並沒有說謊，還把他和金賽綸生前的對話送交鑑定機構，並表示「橫豎研究所」曝光的2016年男女訊息對話的內容是造假。金秀賢把對話交給科學相關機構後鑑定為2016年與2018年對話人物不同。首先，金賽綸被公開的對話寫下2016年開始交往，實則為2019年，網路上暗指他的年齡造假，他也澄清兩人的年齡差只有12歲，以及簽約公司無償訓練新人都不是事實。

「橫豎研究所」日前曝光2016年對話內容包含金秀賢對金賽綸表示「好想你」、「想要親親」、「想要抱著妳睡」。金秀賢公司表示，科學相關機構鑑定結果為「對話的當事人、時間點全都是造假的」，因此2016年與2018年的對話當事者為不同人，2016年的對話為造假。

金賽綸 金秀賢

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