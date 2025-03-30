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就怕重演高以翔悲劇… 宋雨琦上「奔跑吧」累到癱地4分鐘 嚇壞網友

娛樂新聞組／即時報導
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宋雨綺跑馬拉松體力不支，倒地癱躺近4分鐘。(取材自微博)
宋雨綺跑馬拉松體力不支，倒地癱躺近4分鐘。(取材自微博)

南韓女團 (G)I-DLE中國籍成員宋雨琦，除了專注音樂表演，近日她參加綜藝節目「奔跑吧」，沒想到流出一段她跑步跑到一半、倒地不起的視頻，「宋雨琦受傷」一度登上熱搜，還有不少網友想起高以翔猝逝事件，讓人捏了一把冷汗。

從畫面中可見，穿著藍色運動服的宋雨琦，在馬拉松衝刺後癱倒在地，雙眼微閉，疑似累到虛脫，而且躺了近4分鐘都沒起身。現場不見工作人員上前關心，反倒是同為來賓的孟子義趕緊蹲下來抱住她、安撫她，而一旁的攝影師仍舊繼續拍攝。

據悉，當天「奔跑吧」從清晨錄製至深夜，連續十多小時的高強度拍攝讓所有來賓疲憊不堪。最後一環的馬拉松接力挑戰成為壓軸重頭戲，宋雨綺就是在這個環節體力不支，癱躺近4分鐘，但倒地不起的她仍不忘對鏡頭露出疲憊微笑。畫面曝光後，不少網友一度以為是宋雨琦受傷了。

這段畫面，讓許多網友聯想起6年前的台灣藝人高以翔，當時，他參加真人秀「追我吧」，卻在連續錄製17小時後猝逝。而他在暈倒的前一刻曾高喊「我不行了」，但工作人員以為是節目效果，竟繼續拍攝，直到發現不對勁時才趕緊送醫，但最後仍不治。

讓人震驚的是，「奔跑吧」和「追我吧」皆為「浙江衛視」製作，驚人巧合，嚇壞網友。

面對廣大網友關注，宋雨琦在微博向粉絲喊話「別擔心」，表示自己只是在全力衝刺後體力透支，暫時躺地休息，還搞笑說「躺平四分鐘只為證明地板比床舒服」，節目組也連發2則「闢謠」文，強調宋雨琦並未受傷。不過，還是阻止不了網友的連連質疑與抨擊。

宋雨琦近日參加綜藝節目「奔跑吧」。(取材自微博)
宋雨琦近日參加綜藝節目「奔跑吧」。(取材自微博)

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