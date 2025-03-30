一票難求 粉絲「躺在病床上」也要進場聽GD演唱會

GD透過歌曲帶領歌迷重溫青春回憶。圖／Galaxy Corporation提供

BIGBANG隊長G-DRAGON周末一連兩天在首爾高陽體育館舉辦世界巡演，他睽違88個月再次和粉絲在演唱會上見面，全球歌迷瘋搶6萬多張門票，連身障席和包廂全部售罄，甚至有歌迷躺在病床上也要進場，堅持不肯錯過GD回歸的榮耀時刻。

GD首日演唱會除了全家人到場相挺，「Running Man」主持群劉在錫、池錫辰、Haha、梁世燦全部扮成「GD Style」在場邊熱情應援。為了幫助歌迷抗寒，GD團隊在現場大量分送暖暖包，陪伴粉絲們度過難熬的低溫時刻。

不少沒有買到門票的粉絲不死心，這兩天依舊在場外苦苦求票。GD知道沒辦法滿足所有粉絲的心願，演出時特地致歉，「很感謝有這麼多人到場，今年我會繼續努力，盡可能再辦一次演出」。而他也提到這次世界巡演開跑後，會盡快回到首爾，言談間埋下「安可場」的伏筆。

身為經濟效益驚人的韓流偶像，GD沒忘記熱心公益，他將29日和30日兩日舉行的高陽演唱會的收益提撥3億韓元(約20.5萬美元)，捐贈給慶尚道、蔚山等地發生的大型山火 受災地，為災後重建盡一份心力。