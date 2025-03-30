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金秀賢神隱缺席…動力火車代打壓軸 內幕全曝光

記者林士傑／即時報導
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動力火車緊急救火，壓軸飆唱1小時。記者林士傑／攝影
動力火車緊急救火，壓軸飆唱1小時。記者林士傑／攝影

韓星金秀賢因醜聞纏身，取消「2025 7-ELEVEN高雄櫻花季」演出，動力火車壓軸救火，加碼飆唱1小時，「彩虹」、「外套」等金曲連發，讓現場變成戶外KTV。團員尤秋興結婚5年多，跟老婆順其自然求子，演出前受訪脫口放棄了「一直順其自然，感覺沒有結果」。

雖說放棄，尤秋興解釋是抱持平常心，盡量放輕鬆，「我們喜歡自然的方式，不會找醫師，有小孩就有，沒有也OK」，他認為有愛犬、萌貓相伴，「一家四口」生活愜意、幸福。動力火車近來難得休假1周充電，尤秋興今晚秀出新吉他，表示是全手工製且無代理商，遭到老婆碎念，他保守說要價20萬內「當然要這樣說」。

動力火車前年參與高雄啤酒音樂節，原搭檔炎亞綸因感情風暴取消登台，緊急救火加時演出，對於二度救援，他們說有時候會發生突然的困難，相互合作討論讓活動盡善盡美，「有錢出錢有力出力，你給我多一點（錢），就多唱一點」。

團員顏志琳日前出席公益活動不慎暴雷，坦言臨危受命接下壓軸，事後被公司小警告，尤秋興正好回屏東老家，沒能相伴到場，他表示：「如果我有去打，兩個一起講出來，可能就不會被公司罵了。」

炎亞綸 金秀賢

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