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睽違8年 GD個唱首場大延遲 向3萬粉絲道歉

記者李姿瑩／台北即時報導
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GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供
GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供

韓流天王G-DRAGON（GD）29、30日在首爾高陽體育館舉辦「Übermensch」全新巡演，吸引共6萬多名歌迷從全球各地蜂擁而至。他首日請到師妹CL擔任合唱嘉賓，台下還有「Running Man」主持群、姜棟元和古天樂等大咖藝人，讓GD成為名副其實「偶像的偶像」。

GD睽違8年舉辦個唱，以哲學概念打造「超越自我」的主題。他一開場戴著王冠現身，搭配玫瑰西裝，象徵王者回歸，光是睥睨全場的氣勢就讓歌迷為之瘋狂。GD在3小時內將25首新、舊歌曲重新編排，請出2NE1的CL一起合唱「R.O.D」、「The Leaders」，許久未見的同台畫面立刻成為網路熱議話題。

但今年首爾回暖速度不如預期，GD開唱時溫度降至零度以下，導致首場延遲73分鐘才開始。GD和公司先後為此道歉，表示為了安全因素，不得已讓大家久等。GD也坦言自己狀態不夠好，向粉絲真情告白沉寂期間內心的不安和壓力，也提到一切都像是命運的安排，讓BIGBANG成員們各自在不同領域中努力發光。

聽到全場粉絲大聲應援，GD臉上不時露出害羞笑容，多次主動貼近觀眾席，任由粉絲觸摸、拍照。GD一度拿起粉絲的造型眼鏡、應援物品把玩，粉絲情緒一發不可收拾，只要看到GD下台，立刻從四面八方撲上去。等他唱到「CROOKED」時，幾乎要被人潮淹沒，最後被逼到無路可走，不得已親自指揮請大家後退，好不容易才在保鑣護駕下回到舞台上。

GD最後親口感謝「V.I.P」（粉絲暱稱）一路相挺，他參與演唱會每個細節設計，斥巨資請出無人機隊，在夜空中排出頭像，用頂級規格打造和歌迷之間的獨特回憶。接下來他將前往各個城市巡迴，要把這份心意在7月12、13日帶進台北小巨蛋。

GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供
GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供
GD多次走下舞台。圖/ Galaxy Corporation提供
GD多次走下舞台。圖/ Galaxy Corporation提供
GD（前）合體CL成為驚喜彩蛋。圖／Galaxy Corporation提供
GD（前）合體CL成為驚喜彩蛋。圖／Galaxy Corporation提供
GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供
GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供
GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供
GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供
GD演唱會出動無人機排出主題Logo。圖／Galaxy Corporation提...
GD演唱會出動無人機排出主題Logo。圖／Galaxy Corporation提過

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