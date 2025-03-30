睽違8年 GD個唱首場大延遲 向3萬粉絲道歉

GD以華麗玫瑰西裝驚豔全場。圖／Galaxy Corporation提供

韓流天王G-DRAGON（GD）29、30日在首爾高陽體育館舉辦「Übermensch」全新巡演，吸引共6萬多名歌迷從全球各地蜂擁而至。他首日請到師妹CL擔任合唱嘉賓，台下還有「Running Man」主持群、姜棟元和古天樂等大咖藝人，讓GD成為名副其實「偶像的偶像」。

GD睽違8年舉辦個唱，以哲學概念打造「超越自我」的主題。他一開場戴著王冠現身，搭配玫瑰西裝，象徵王者回歸，光是睥睨全場的氣勢就讓歌迷為之瘋狂。GD在3小時內將25首新、舊歌曲重新編排，請出2NE1的CL一起合唱「R.O.D」、「The Leaders」，許久未見的同台畫面立刻成為網路熱議話題。

但今年首爾回暖速度不如預期，GD開唱時溫度降至零度以下，導致首場延遲73分鐘才開始。GD和公司先後為此道歉，表示為了安全因素，不得已讓大家久等。GD也坦言自己狀態不夠好，向粉絲真情告白沉寂期間內心的不安和壓力，也提到一切都像是命運的安排，讓BIGBANG成員們各自在不同領域中努力發光。

聽到全場粉絲大聲應援，GD臉上不時露出害羞笑容，多次主動貼近觀眾席，任由粉絲觸摸、拍照。GD一度拿起粉絲的造型眼鏡、應援物品把玩，粉絲情緒一發不可收拾，只要看到GD下台，立刻從四面八方撲上去。等他唱到「CROOKED」時，幾乎要被人潮淹沒，最後被逼到無路可走，不得已親自指揮請大家後退，好不容易才在保鑣護駕下回到舞台上。