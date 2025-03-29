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泰國餘震不斷… 李易峰演唱會不喊停 網友看法兩極

娛樂新聞組／即時報導
李易峰因嫖娼醜聞淡出中國演藝圈，4月選擇在泰國舉辦「復出」演唱會。(取材自微博)
李易峰因嫖娼醜聞淡出中國演藝圈，4月選擇在泰國舉辦「復出」演唱會。(取材自微博)

憑藉「加油好男兒」選秀出道的大陸男星李易峰，2022年因為嫖娼事件被迫遠離演藝圈，沉寂多時的他，不久前傳來將在泰國舉辦演唱會新消息，時間就定在於4月12日。沒想到，泰國近日受到緬甸強震波及，首都曼谷宣布進入緊急狀態，但截止目前為止，李易峰演唱會仍未傳出取消或延期消息，引發網友熱議。

曾演過「古劍奇譚」、「盜墓筆記」、「青雲志」等電視劇的李易峰，堪稱初代頂流，但2022被爆出嫖娼行為，男神形象一夕崩塌，李易峰本人和工作室的微博都被封，他也從此淡出演藝圈。去年9月間傳出他新開了一個私人帳號，在短短時間內被轉發逾百萬次，也因此遭到官方關注，只開通了六天就被封鎖。

演藝事業雖遭重創，但李易峰這幾年一直沒有放棄復出。今年年初，他大動作宣布將在泰國開演唱會，定名為「綠海之約」，連海報都做好了。海報中，李易峰身形單薄坐在椅子上，姿勢和他之前曬出的舞蹈室照片如出一轍。

就在一切都準備好之際，泰國遭到緬甸強震波及，不僅有大樓倒塌，首都曼谷更進入緊急狀態。

災情之下，包括陳奕迅等藝人皆取消在泰國的演唱會，但李易峰方至今還沒有任何動靜。有網友質疑，「餘震不是說斷就斷，災後重建也需要一定時間，如果現在還抱有僥倖心理企圖裝死，要等到出事了才來後悔嗎？」還有人吐槽李易峰「有點衰運在身」。

但也有粉絲一心護偶像，表示「希望不要因為各種外界因素影響到我們的行程」、「『綠海之約』不見不散」。

據悉，李易峰為了這次泰國演唱會，特地上線大打感情牌，透露這次和大家見面除了會唱歌之外，自己還有新角色要和大家見面，放粉絲相當期待。

李易峰 泰國 緬甸

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