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唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

娛樂新聞組／即時報導
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41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)
41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

憑藉王家衛電視劇「繁花」火了一把的大陸女星唐嫣，搭檔「春花焰」男主劉學義的新劇「念無雙」近日開播，但開局不利，男女主被吐槽「濃濃老人味」、「劇情像流水帳」，收視、口碑一路下滑，連廣告商也不敢投資，在播出的雙平台上，6至8集只剩下一個廣告商。

「念無雙」在開播前就被調侃是「中年仙俠古偶」，該劇講述數萬年前的神魔大戰，神界「神之左手」墜落人界，寄生於狐族祭司源仲（劉學義飾）體內，神女無雙（唐嫣飾）受天界之託化身人族少女成為祭司源仲侍女，計畫奪回神之左手，無雙見源仲被族人孤立，心生憐憫幫助他，兩人在攜手拯救世界的過程中相互治癒。

劇中，41歲唐嫣降齡演出17歲少女，就算是凍齡如她，也無法演出少女的靈動嬌俏，加上妝造、服裝充滿年代感，被吐槽是「古早味仙俠劇」、「造型像滅絕師太」。男主劉學義也沒好到哪裡，35歲的他扮相還算仙氣，但特寫鏡頭下，鬆弛的輪廓被網友狠酸「中年真的不要再演仙俠劇了，留給年輕人吧」。

不光如此，「降智」的劇情也勸退了不少觀眾，例如女主隱藏身分潛入有狐一族地盤，欲刺殺大祭司，本該低調行事，但她卻偏偏不肯跪拜山靈，引人側目。而男女主的相遇情節更是離譜，尤其是女主狂刷存在感的言行，讓不少網友直呼，她似乎將「我注定要跟你成為歡喜冤家」寫在臉上。

不少網友認為，唐嫣和劉學義完全沒有CP感，完全嗑不起來，這樣的情況，也反映在廣告商投資上。據悉，「念無雙」在愛奇藝、優酷雙平台播出，愛奇藝在前5集有2家品牌下廣告，而後6至8只剩下一個廣告，而優酷方面則是一個廣告都沒有。此情況讓不少網友大呼「數據差得不忍看」、「繁花之後被打回原型」。

劉學義在特寫鏡頭下，鬆弛的輪廓藏不住。(取材自微博)
劉學義在特寫鏡頭下，鬆弛的輪廓藏不住。(取材自微博)

繁花 王家衛

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