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沒有金秀賢 櫻花季壓軸變日本性感歌姬 合體超帥老公

記者林士傑／即時報導
倖田來未以性感造型壓軸登場。圖／讀者提供
倖田來未以性感造型壓軸登場。圖／讀者提供

日本性感歌姬倖田來未相隔10年撲台，29日擔任「2025 7-ELEVEN高雄櫻花季」第2天壓軸嘉賓，以火辣造型賣力唱跳，跟全場1.8萬人歡慶出道25周年，老公KENJI 03更驚喜登台合唱。

倖田來未親率含技師在內共40人日本大隊，相當看重此回演出，過往就對台灣的熱情印象深刻，今晚的歡呼聲讓她演出更加投入，準備「BUTTERFLY」、「TABOO」等歌曲，演唱「 Change my future」前表示感到難過時可以多聽這首歌曲，努力改變未來，並且特地設計台語字幕，讓粉絲大讚有心。

她嘴甜喊我愛你向全場告白獻唱12首歌曲，誠意十足像是濃縮版的演唱會，演唱「POPPIN' LOVE COCKTAIL」時，老公KENJI 03及其所屬樂團BACK-ON一起登台合唱，她甜蜜依偎在老公肩上，最後結束時繞場跟觀眾揮手致意，激動喊「高雄我愛你」，承諾會再來台。

她的台、日混血老公KENJI 03率搖滾樂團BACK-ON初登場，KENJI 03幾乎全程用華語跟觀眾聊天，問道：「第一次來高雄櫻花季我們非常開心，你們知道我們嗎？不知道也沒關係，跟我們一起度過快樂的時光好嗎！」並要求全場跳起來跟著他們狂歡。「FLOWER」的前奏一下，KENJI 03展現超強肺活量，狂飆長達10秒不間斷無換氣的高音，熱血稱霸全場。

倖田來未演出相當投入。圖／讀者提供
倖田來未演出相當投入。圖／讀者提供
倖田來未(前排左)跟老公KENJI 03甜蜜合體。圖／讀者提供
倖田來未(前排左)跟老公KENJI 03甜蜜合體。圖／讀者提供
倖田來未(中)一連帶來12首歌曲。圖／讀者提供
倖田來未(中)一連帶來12首歌曲。圖／讀者提供

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