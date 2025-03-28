侯孝賢罹患失智症2年 老友揭近況：一直有聯絡

侯孝賢曾獲第57屆金馬獎終身成就獎肯定。圖／金馬執委會提供

「楊士琪紀念獎」由馬來西亞出身的台灣導演廖克發獲獎，今天在國家影視聽中心於2021年起發起「傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」舉辦頒獎典禮。廖克發過去紀錄片作品關注東南亞 華人歷史，以深刻紮實的田野調查功力為真相敘事，2024年推出的新作「由島至島」以290分鐘的篇幅震撼觀影者，氣勢磅礡的拿下第61屆金馬獎最佳紀錄片、台北電影獎最佳紀錄片等肯定，不僅補上當代歷史課本缺失的篇章，獨特的影像論述更充分發揮楊士琪精神。

頒獎人為楊士琪紀念獎委員會代表、金馬剪輯大師廖慶松，身為當年「兒子的大玩偶」的剪接師並經歷「削蘋果事件」，他感性表示：「楊士琪記者做了一件當年沒有記者敢做的事。」同時進一步說明，廖克發導演以馬來西亞僑生的身份，透過影像鑽研父執輩的歷史真相，「我們認為他的創作能代表楊士琪紀念獎的精神，面對逆境、堅持理想、開創新局。」

廖克發導演表示：「我之前還是廖慶松的學生的時候，他分享『悲情城市』去威尼斯參展，那片子是偷渡出去的。」廖克發說，彼時的電影工作者如果要把片子帶出國，不是帶硬碟或隨身碟，而是好幾本電影膠卷的拷貝片，「一部片子的重量不是一個導演揹得起的，其實要好幾個人分擔揹著片子出去。」廖克發接著說，這些電影工作者背負著攜帶「禁片」的風險、依從心中的信念行動。「這些小小個人的抵抗、執著，是一直以來我很喜歡的一件事，有些時候這些人不會站到檯面上。」拍攝紀錄片讓廖克發接觸曾經在見證歷史現場、形形色色的人們，「能夠和這些人見面、承擔他們某種記憶的重量，我覺得是讓我的生命更豐富的過程，他們也提醒著我，不要那麼容易對世界妥協。」

廖慶松的老戰友侯孝賢 前年證實罹患阿茲海默症 ，被問近況，廖慶松表示仍有與侯孝賢的兒子聯絡，彼此還是會互相幫忙，「我們合作了50年，他後期的作品也都是我監製的」，另一老友舒淇則推出首部執導電影「女孩」，是否也有諮詢他，廖慶松則笑答，「她有來問我一些音樂創作上的問題」。