無法拍戲原因曝光？ 記不住台詞、身體疼痛… 趙露思曝生病「後遺症」

趙露思(右)說吃藥能減緩疼痛，但「什麼都記不住」，傅鉑涵安慰她「好好休息」。(取材自微博)

大陸女星趙露思 去年底身體不適送醫，爆出罹患失語症 、憂鬱症，經休養後於今年1月底復工 。近日，她投身錄製公益真人秀「小小的勇氣」，在節目中提到，現在因為「軀體化」症狀，經常心跳過快、身體疼痛，得靠吃藥緩解，但吃了藥卻記不住台詞。相關言論迅速登上熱搜，引發網友議論。

趙露思為了「小小的勇氣」前往四川省甘孜州雅江縣高原區，和她一同錄製節目的童星傅鉑涵問到，「妳現在還會疼嗎？」趙露思回答，「你吃藥就不疼啦，但是你也什麼都記不住。」

傅鉑涵恍然大悟地說，「喔，所以說現在不能拍戲，也記不住台詞」，趙露思附和說「記不住」，傅鉑涵於是安慰她，「別拍，好好休息」。這段對話間接揭開趙露思無法復工與彭冠英拍攝「戀人」的真正原因。

趙露思並提到，「其實焦慮症的驚恐，跟高反的感覺是一樣的，就是會讓你覺得喘不過去、缺氧，特別不舒服。」被問到現況，她直言，「就是亂，它沒有原因」。

趙露思並分享過往生活型態，坦言生病前她每天只睡2小時，「去拍戲，很興奮，再回來」，即便只睡2小時，仍覺得精力充沛，沒有任何問題，一天當兩天用，但生病後她心態變了，覺得之前的生活方式「全錯了」。

趙露思承認過往其實沒特別注意自己的身體健康，此時一旁藏族少年直言「對生命沒有敬畏」，她也回答，「是的，沒錯」。

她並表示途中其實有覺得不適，但因為有備藥，所以也沒太在意，只想著可能是前一晚沒睡好，只到同行的小朋友真實表達有不舒服的感覺時，她突然有「跟大家是一樣的」感覺，並吐露以前當她感到難受時，其他人都會覺得「怎麼了？發生什麼事情了嗎？」、「沒有啊」，讓她覺得與他人不同而不敢表達自身狀況。